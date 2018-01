Índia e Paquistão trocam listas das respetivas instalações nucleares

Este é o 27.º ano consecutivo em que os rivais cumprem esta tradição, sob um acordo alcançado 1988 para impedir ataques mútuos que tenham essas infraestruturas como alvo

Os governos da Índia e do Paquistão trocaram esta segunda-feira as listas das suas respetivas instalações nucleares, como previsto num acordo assinado em 1988 pelos dois estados.

"A Índia e o Paquistão trocaram bilateralmente, e através de canais diplomáticos em Nova Deli e Islamabade, a lista de instalações e dependências nucleares cobertas pelo acordo sobre proibição de ataques contra instalações nucleares", informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia em comunicado.

O acordo, que entrou em vigor em 1991, propõe que os países rivais se informem mutuamente sobre as instalações nucleares no dia 1 de janeiro de cada ano, com 2018 a marcar o 27.º ano consecutivo em que isto se cumpre.

A Índia e o Paquistão realizaram ambos ensaios nucleares em 1998, que conduziram a sanções dos Estados Unidos.