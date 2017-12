Navalny, o homem que estraga a festa a Putin

Como se esperava, Aleksei Navalny, único político a levar a cabo uma campanha à ocidental na Rússia, foi impedido de participar nas eleições presidenciais de 18 de março. Espera-se uma vitória folgada do Presidente Vladimir Putin, cuja candidatura foi oficialmente registada na Comissão Eleitoral Central a 27 de dezembro, dois dias após a de Navalny ter sido proibida. As consequências da repressão dos adversários pelo Kremlin e o facto de Putin estar em fim de mandato alimentam muita especulação.

Navalny afirma que os seus apoiantes e os opositores de Putin em geral devem boicotar a ida às urnas, para dificultar o objetivo do Kremlin de conseguir uma taxa de participação elevada que legitime a eleição de Putin para um quarto mandato presidencial, que deverá mantê-lo no poder até 2024. “Votar é resolver os problemas de Putin, ajudando-o a transformar uma renomeação numa aparente eleição o que não teria qualquer sentido”, escreveu Navalny no seu blogue.

Entre os candidatos incluem-se Ksenia Sobchak, socialite de língua solta e 36 anos, apresentadora de TV e antiga estrela de reality shows. Conhece Putin desde que era criança, pois o chefe de Estado foi vice do seu falecido pai, presidente da Câmara de São Petersburgo nos anos 90. Outro aspirante é Pavel Grudinin, carismático gestor agrícola escolhido para representar o Partido Comunista em vez do habitual cabeça-de-cartaz, Gennady Zyuganov.

A comissão eleitoral afirmou durante meses que não aceitaria a candidatura de Navalny, devido a uma condenação anterior por apropriação de fundos públicos, que o opositor e os seus adeptos garantem ter motivações políticas. O irmão de Navalny, Oleg, está preso por este caso.

Na última tentativa de desconcertar a oposição, na quarta-feira, 28 de dezembro, a polícia deteve Ilya Yashin, de 34 anos, que combate o regime de Putin há mais de 15 anos. Yashin já não é um mero ativista, mas o autarca eleito do bairro de Krasnoselsky, no centro de Moscovo. É o mais proeminente entre dúzias de militantes que conquistaram assentos nas eleições para as freguesias da capital russa em setembro de 2017, num eco tardio dos movimentos de bases da era soviética. Yashin foi multado em 30 mil rublos (432 euros) por ter organizado uma manifestação a favor de eleições livres, a nível do bairro, dia 24.

No bizarro mundo da política russa, em 2012 Yashin foi namorado de Sobchak, que teve um efémero papel na oposição. Na corrida presidencial, Sobchak posiciona-se como porta-estandarte dos eleitores desencantados que querem votar “contra tudo”. Os seus críticos dizem tratar-se de uma manobra cínica para fazer crescer a participação e beneficiar Putin.

As eleições ocorrerão pouco antes do primeiro aniversário das manifestações anticorrupção organizadas por Navalny, que parecem ter apanhado o Kremlin de surpresa em 2017, devido à afluência de uma nova geração de adolescentes sem idade para votar mas com determinação para exigir mudanças e censurar Putin. A 18 de março assinala-se ainda o terceiro aniversário da anexação da Crimeia que impulsionou uma euforia patriótica em torno da imagem de Putin.

Putin começou por perguntar a um estádio pejado de jovens apoiantes se gostariam de o ver como candidato. Após a previsível ovação, fez o anúncio passadas horas, perante trabalhadores da indústria automóvel.

A 26 de dezembro, figuras da cultura e ativistas pró-Kremlin reuniram-se na VDNH, uma feira do tempo de Estaline em Moscovo, convertida num local de patriotismo hipster de alta tecnologia a evocar as glórias soviéticas. Ali, declararam apoio público à recandidatura do Presidente. Juntaram-se num pavilhão chamado “Rússia, minha História”, criado por Tikhon Shevkunov, bispo ortodoxo influente junto de Putin. O pavilhão multimédia, que encena uma síntese entre história czarista e soviética, está a ser reproduzido em todo o país.

Anatoly Shirokov, membro do Conselho da Federação Russa, a câmara alta do Parlamento, disse ao canal de televisão Tsargrad, de tendência patriótica e ligado aos ortodoxos que Putin se revelou “o líder nacional” cujas credenciais ortodoxas estabilizarão a sociedade.

Um projeto conjunto do Centro Levada, organização independente de sondagens e investigação sociológica (que o ministro da Justiça acusou de “agente estrangeiro” em 2016) e do Centro Carnegie de Moscovo revelou que 83% dos russos querem mudanças, embora a maioria seja incapaz de explicar quais. Alguns defendem mão forte, inspirada em Estaline.

Saída incerta da crise

As estatísticas oficiais debatidas pelo Governo no final de Novembro indicam que a economia russa está a sair da recessão causada pelas sanções ocidentais após os acontecimentos de 2014 (Crimeia). O Ministério das Finanças prevê um crescimento de 2,1% em 2017, mas outros dados e indícios avulsos apontam para maiores dificuldades e descontentamento.

Reina a intranquilidade também entre as elites, que aguardam uma lista de oligarcas a serem alvo de sanções dos EUA e temem perder o favor de Putin. É exemplar o caso de Aleksei Ulyukayev, antigo ministro da Economia recentemente condenado a oito anos de cadeia por corrupção.

A sensação de que tudo vai ruir alterna com o sentimento de que as coisas podem nunca mais mudar. Dmitri Travin, diretor do Centro de Estudos sobre Modernização da Universidade Europeia de São Petersburgo, afirma que é provável que Putin se agarre ao poder para lá de 2024.

“Penso que gosta do poder e que governa o país com prazer”, disse à influente publicação digital Znak.com, sedeada em Ecaterineburgo. Talvez queira alterar a Constituição e sair do cargo presidencial, mas sem deixar de ter nas mãos o poder supremo.”