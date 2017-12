Um homem mantém seis reféns em assalto a estação de correios na Ucrânia

Apesar de ameaçar acionar os explosivos que alegadamente tem colados ao corpo, a polícia não tem informação nem sobre estes nem sobre as armas em sua posse. Depois de fazer 11 reféns, libertou três mulheres e duas crianças. Desconhecem-se as suas reivindicações

Um homem com uma quantidade incerta de explosivos atados ao corpo tomou uma estação de correios de na cidade ucraniana de Kharkiv. De acordo com a informação dada pelas autoridades, o homem fez refém onze pessoas, entre as quais se contam duas crianças, tendo mais tarde libertado cinco, três mulheres e duas crianças, escreve o Kyiv Post.

As autoridades declararam que o homem entrou na estação de correios Uksposhta às 15h deste sábado 30 de dezembro transportando explosivos e que os motivos pelos quais fez reféns são desconhecidos.

Segundo o Ukrainska Pravda, o homem tomou a estação dos correios com intenção de roubá-la.

“O homem disse que tinha vestido um colete com explosivos e que estava pronto a detoná-los”, declarou o porta-voz da polícia nacional, Yaroslav Trakalo. E acrescentou que a polícia foi informada da ocorrência pelas 14h40 por intermédio do marido de uma das trabalhadoras dos correios.

Segundo o vice-diretor da estação de correios, Oleksandr Pertsovskyi, três dos reféns era trabalhadores da Ukrposhta e os restantes era clientes, acrescenta o Kyiv Post.

O chefe do departamento de Kharkiv da polícia nacional, Oleh Bekh, declarou que as autoridades não têm ideia do tipo de explosivos nem das armas que o assaltante tem, adiantando que ele tem comunicado com a polícia usando os telefones dos reféns.

As imagens da televisão mostram o dispositivo policial que criou um cordão de segurança em torno da estação de correios. Cerca de 20 polícias, uma ambulância e um carro de bombeiros encontram-se no local, onde tentam manter o contacto com o homem: “Estamos a tentar tudo para manter o contacto com ele e para fazer o que for necessário para que as pessoas sejam libertadas”, disse Bekh.