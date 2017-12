O Natal triste de Belém, reportagem de Ricardo Marques em Jerusalém

Ninguém entra de pé na Igreja da Natividade e, por isso, ao passar a pequena porta que leva à gruta onde terá nascido Jesus Cristo, até os homens mais poderosos do mundo são iguais a todos os outros. “É mais fácil para as crianças, claro”, garante, divertido, Artemio Vítores, o frade franciscano, sentado numa esplanada e de costas para a Basílica que tem a seu cargo. Luta contra o sono e o frio, com a ajuda de um cappuccino a fumegar. Acordou cedo, antes das cinco da manhã, para celebrar missa, e foi interrompido mesmo antes de começar a sesta. Resistiu, mas cedeu. “Quando pensamos bem em tudo isto, a única conclusão a que podemos chegar é a uma mensagem de simplicidade. Um menino que nasceu numa gruta escura, num local pobre, entre os pobres, adorado pelos pobres. Deus fez-se pequeno e insignificante para que o homem pudesse ser grande.”

Alguns miúdos brincam não muito longe dali, no caminho que leva à praça onde está a enorme árvore de Natal, que todos os anos ilumina o centro de Belém, na Cisjordânia — território ocupado por Israel e administrado parcialmente pela Autoridade Palestiniana. Artemio cumprimenta os seguranças, depois três noviços franciscanos que regressam ao convento e, pelo meio, as crianças. “Aquela porta faz-me lembrar um poema do Miguel Unamuno. Ele também escreveu sobre Portugal, não foi? Pois...” O franciscano declama enquanto caminha, uma voz forte numa rua, apesar de tudo, silenciosa. Faltam duas semanas para o Natal.

“Agranda la puerta, Padre,/ porque no puedo pasar./ La hiciste para los niños,/ yo he crecido, a mi pesar./ Si no me agrandas la puerta,/ achícame, por piedad;/ vuélveme a la edad aquella/ en que vivir es soñar.”

Meia dúzia de operários vão montando as últimas figuras do presépio e é provável que, dentro de poucos dias, os turistas voltem a encher as ruas, e as lojas e os hotéis. É provável, apenas isso. Os dias não têm sido bons para sonhar. Quando Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América iriam reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, as luzes da árvore de Natal, que uma praça a abarrotar de gente olhara com espanto dias antes, apagaram-se. Assim ficaram durante três dias, os três dias de ira. Onde sempre houve luz, passou a existir apenas escuridão. “Esta praça costuma estar cheia de gente, sempre. Mas este ano está assim, sem ninguém”, mostra o frade. São sete da tarde e duas ou três famílias palestinianas passam apressadas, a caminho de casa. Mais nada. Os turistas, assustados pelas imagens que veem na televisão, não chegam. Todos se queixam. É este o efeito prático dos avanços e recuos da geopolítica mundial.

É uma viagem curta até Jerusalém, a enorme cidade santa que fica do outro lado do muro construído por Israel. Para os turistas, é apenas uma formalidade que, na maior parte das vezes, não os obriga sequer a parar o carro. Para os palestinianos, não. A maioria não tem autorização para entrar. Outros, os que conseguem uma licença para trabalhar “do outro lado”, fazem-no todos os dias ou uma vez por semana. Atravessam a pé e são recolhidos do outro lado. Dois dias depois do poema de Unamuno ecoar pelas ruas de Belém, um australiano de partida, chamado John Lyons, correspondente em Jerusalém nos últimos seis anos, explicava a uma sala cheia de estrangeiros num dos hotéis mais emblemáticos da cidade que existem mais de 100 tipos diferentes de licenças para os palestinianos. “É uma verdadeira complicação. Para tudo é preciso um papel. Nada se faz sem o papel.”

É tão ingénuo pensar que se compreende Jerusalém como acreditar que é possível perceber a tensão entre Israel e os territórios ocupados, entre Israel e os países vizinhos. E não se trata de um mero recurso narrativo. “Nada é simples por aqui” acaba por ser uma frase bastante comum em todas as conversas. O livro “Jerusalém, Uma Biografia”, de Simon Sebag Montefiore, é uma tentação a que poucos recém-chegados resistem: 700 páginas com o relato de três mil anos de história de uma cidade sagrada para as três religiões monoteístas. Na verdade, é uma sucessão de guerras, massacres, conquistas, loucura — um estado permanente de conflito. De destruição e reconstrução, de camadas que se vão acumulando e não apenas num sentido literal por toda a parte. “Venha, quero mostrar-lhe a sala VIP, onde recebemos os presidentes”, sussurra o apressado Artemio, abrindo e fechando pequenas portas no convento franciscano de Belém. “Aqui mesmo, debaixo dos nossos pés, está uma capela do tempo das cruzadas. É espantoso, não é?”

THOMAS COEX

O segredo mais mal guardado de Jerusalém é também a chave para a sua incompreensão. Por baixo de qualquer local há outro local qualquer. Na origem de qualquer história há uma história qualquer. Atrás de cada gesto, de cada decisão, de cada palavra há três mil anos de gestos, de decisões, de palavras. Quando uns gritam libertado, outros berram ocupado. É apenas complicado. Não admira que a arqueologia seja tão importante — há escavações por todo o lado e em cada uma existe o potencial para, de alguma forma, mudar o entendimento da história. E assim ganhar mais um argumento para a discussão interminável sobre a posse da cidade, uma disputa tão antiga como as pedras e tão cruel como só os homens conseguem ser. O livro de Montefiore é, acima de tudo, uma história de violência permanente, de tensão sempre latente, de ira seguida de acalmia seguida de ira.

E, no entanto, ao longe, Jerusalém parece uma cidade como outra qualquer. Às sete da tarde, noite feita, as estradas estão cheias de carros, as casas iluminam-se como se tudo não passasse de uma enorme árvore de Natal. Dois miúdos estão encostados ao muro que tem gravados os nomes de todos os que ajudaram a construir o enorme miradouro, na zona do Monte das Oliveiras. Muitos são benfeitores americanos. Atrás fica o Seven Arches Hotel — foi aqui que, em 1964, no Conselho Nacional Palestiniano nasceu a Organização de Libertação da Palestina. Mesmo à frente, descendo pela encosta, está o cemitério judaico, o mais antigo e o maior do mundo. Quando se erguem, os dois rapazes têm diante de si o dourado da cúpula da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro, o cemitério muçulmano, a Porta Dourada (e fechada)... Muitos séculos de história os contemplam.

Só que esta não é uma cidade como as outras. É possível até argumentar que, sendo uma, são várias cidades. A Jerusalém Oriental, maioritariamente árabe, controlada por Israel e reivindicada pela Autoridade Palestiniana, não é como a Jerusalém Ocidental, que mais parece uma cidade americana ou europeia — é também aqui que estão os principais órgãos do Governo israelita. Não é preciso mapa ou grande sentido de orientação para saber, a cada momento, a localização exata. No lado oriental, tudo é mais apertado, mais escuro, mais sujo. O trânsito é caótico, sempre feito ao som de buzinas, com acelerações na máxima potência, bicicletas elétricas a alta velocidade em sentido contrário. Um jogo de sobrevivência permanente para os peões, novos e velhos, que nem sempre podem contar com passadeiras ou semáforos. Ou sequer com o bom senso alheio.

Ainda assim, atravessar a avenida que corre ao longo da antiga Green Line é chegar a um mundo diferente. Hoje não existe qualquer separação, mas até à Guerra dos Seis Dias, em 1967, a linha verde assinalava a fronteira entre Israel e o território anexado pela Jordânia. Treze anos depois, Israel declarou a unidade de Jerusalém como capital, através de uma lei de 1980 nunca reconhecida pela ONU ou por qualquer país. Até agora, claro. Há poucos anos foi criado um elétrico que serve grande parte da cidade e cujo percurso é quase na totalidade ao longo da fronteira fictícia. Uma das paragens (são 23 nos quase 14 quilómetros do percurso) não fica muito longe da Porta de Damasco, entrada principal para a Cidade Velha, palco de confrontos frequentes entre manifestantes e as forças de segurança e, de certo modo, o centro do centro do mundo.

ABED AL HASHLAMOUN

Num local tão marcado pela fé, por onde todos os dias passam milhares de pessoas a caminho dos locais de oração, há uma nova divindade a ganhar força. É preciso olhar para cima, sempre e em qualquer local, para perceber o poder desta entidade omnipresente e cada vez mais omnisciente. É preciso ignorar as distrações, como as que chegam na forma de postos de controlo do exército israelita, com soldados armados e permanentemente de olhos postos em quem passa. A verdadeira revelação está mais alto: câmaras de videovigilância apontadas em todas as direções e mais uma ou duas multidirecionais. Estão espalhadas por vários pontos da cidade, em locais estratégicos, e, no dia em que Artemio se sentou na esplanada, a BBC transmitiu um assustador documentário sobre as capacidades do software de reconhecimento facial na China...

O franciscano gosta de andar e, se dependesse dele, atravessava todos os dias as ruas de Belém e caminhava até ao Túmulo de Raquel, local sagrado do judaísmo em plena Cisjordânia — e, por isso, guardado atrás de uma fortificação protegida pelas autoridades fronteiriças de Israel. As câmaras também estão lá, viradas para todos os lados, e não deixam de captar a singularidade do local. Há um enorme retrato de Donald Trump virado para a rua Hebron — onde, ao início da tarde de terça-feira, horas antes do cappuccino, grupos de miúdos queimaram pneus e atiraram pedras aos soldados israelitas. Estes responderam com granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha. Nessa rua, entre uns e outros, fica um hotel de cinco estrelas e, atrás, o maior campo de refugiados da Cisjordânia.

Nas costas de Trump, seguindo em direção ao checkpoint, os graffiti nas paredes são o melhor mapa de acesso gratuito. Bansky, o mais famoso artista de rua da atualidade, abriu um hotel em território palestiniano há pouco mais de um ano. No sábado, o “Finantial Times” (“FT”) dedicou duas páginas a falar do Walled Of (‘murado’ e que se lê Waldorf, como o outro hotel, mais famoso), e dos quartos luxuosos e também dos que custam 60 dólares por noite. Embora grande parte das suas obras desapareça pouco tempo depois de nascer, ainda é possível encontrar o traço do artista britânico em várias paredes e em algumas secções do muro de oito metros que Israel construiu para isolar a Cisjordânia os territórios ocupados.

“Na minha primeira visita à Palestina cheguei à noite e levaram-me imediatamente para o lado de lá do muro. Portanto, assumi que a pobreza, os burros, as faltas de água e os apagões de eletricidade eram apenas coisas da vida naquela parte do mundo. Fiquei completamente espantado quando, uma semana mais tarde, atravessei o checkpoint para Israel e ao fim de 500 metros havia centros comerciais, rotundas com palmeiras e SUV novos por todo o lado. Ver a disparidade entre os dois lados foi chocante, porque podemos ver que a desigualdade era perfeitamente evitável”, contou Bansky ao “FT”, como se desenhasse sem parede, apenas com palavras no ar.

Bansky é um privilegiado em qualquer parte do mundo. Algumas das suas obras são vendidas por mais de um milhão de euros. Contudo, na paisagem poeirenta da Cisjordânia, o seu maior feito é mesmo conseguir atravessar o checkpoint. Para milhares de jovens palestinianos, será provavelmente mais fácil tornarem-se artistas e alcançarem o reconhecimento mundial do que caminharem legalmente através da fronteira que leva a Jerusalém — algo demasiado fácil para qualquer turista que atravesse o mundo inteiro para ali chegar em sentido contrário. Depois há casos como o de Mohammed, o farmacêutico com porta aberta na rua principal de Belém. Aos 58 anos, alcançou aquela idade que é uma espécie de livre-passe: os israelitas já não o consideram uma ameaça, o que significa que não teria grande problema em obter uma licença para atravessar. “Não quero. Há vinte anos que não vou a Jerusalém e não vou fazê-lo. Não vou sujeitar-me a passar no checkpoint”, garante.

A cidade de Belém mudou nas últimas duas décadas, e o franciscano Artemio tem sido uma testemunha bem colocada para assistir ao curso da história. Ele que já sobreviveu a oito guerras e a duas intifadas (revolta, em árabe). “Esta cidade já foi maioritariamente cristã, mas mudou muito. Hoje, claramente, a maioria da população é muçulmana. Na maior parte dos casos, o que sucede é que as pessoas, quando têm oportunidade, emigram. Muitos vão para a América do Sul. Aqui não há oportunidades, não há futuro. Os que conseguem, partem.” A Basílica da Natividade, que em 2002 esteve 39 dias cercada por soldados israelitas, encerra às cinco da tarde e, para o lembrar às cinco miúdas que momentos antes ensaiavam na igreja os cânticos da missa, Artemio acende a iluminação de Natal. Elas abrem os olhos de espanto, e ele desliga as luzes logo a seguir.

É em silêncio que o franciscano desce as escadas que levam ao passado. Desaparece na escuridão feita de pedra, encolhido, em direção a um dos locais mais sagrados do cristianismo. Passa por túmulos antigos, por capelas estreitas. “Aqui é onde ficou José, e atrás desta parede está o exato local onde nasceu Jesus Cristo. Quer ver uma coisa?” Sem esperar pela resposta, avança por um corredor estreito que acaba numa parede. “Espreite aqui.” Através de um pequeno orifício, não muito maior do que a cabeça de um alfinete, é possível olhar de frente para onde, acreditam os cristãos, Maria deu à luz. Lá está a pequena estrela que, todos os dias, é beijada por milhares de pessoas, como se beijassem o próprio Jesus. “Pedra. Só pedra. E uma criança. Isto é a simplicidade de que falo”, conclui Artemio, empurrando a complexidade para a rua.

Anadolu Agency

Yehuda Bauer, historiador israelita de 91 anos, não tem saído muito de casa. A contas com uma gripe, o homem que ajudou a escrever a história do Holocausto tão depressa tosse de vez em quando ao falar, como logo a seguir mal consegue falar de tanto tossir. Quando o tema é Donald Trump, e a declaração de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, Bauer mergulha muitos metros abaixo da superfície. “A única coisa que interessa a Trump é agradar à sua base eleitoral. E essa base são, pelo menos, 40 milhões de evangélicos que o pressionam. Para continuar a reinar, tem de os satisfazer”, explica, numa entrevista conduzida por email.

“O protestantismo evangélico encara os judeus, Jerusalém e Israel como parte do plano divino. A segunda vinda de Cristo depende de os judeus controlarem a Terra Santa, e especialmente Jerusalém. O passo seguinte, na cabeça de milhões de pessoas, é a grande batalha entre Gob e Magog que terá lugar no Armagedão, na área de Megiddo, no Vale de Jezrael, onde Jesus aparecerá e estabelecerá o seu reino com aqueles judeus que tiverem sobrevivido. Bom, isto não só parece uma loucura, como é uma loucura. Mas é nisto que acreditam fervorosamente as pessoas que apoiam Trump. Para qualquer português razoável, isto parece um absoluto disparate, mas não é um disparate maior do que o islamismo radical, o trotskismo ou o nacional socialismo.”

O fim do mundo, mesmo aqui, não parece ser para já. Ainda que, após o anúncio presidencial, o mundo já não pareça o mesmo. É verdade que a embaixada americana continua em Telavive — estima-se que a mudança só esteja terminada dentro de três anos. Mas a roda começou a girar. Mohammed, o homem da farmácia que lamenta ter de falar em inglês — “perdemos a genuinidade daquilo que queremos dizer ao falar numa outra língua” —, resume tudo em poucas palavras. “Imagine que tenho um problema consigo e que uma terceira pessoa está disposta a ajudar-nos. Como pode essa pessoa dar-lhe razão, antes de começar a ajudar, e depois esperar que eu aceite isso.” Outra versão para a mesma história é a de John Lyons. “É como num divórcio em que o juiz entrega a casa a um dos cônjuges e depois marca uma audiência para discutir quem fica com quê.”

O jornalista australiano regressou, por alguns dias, a Jerusalém para apresentar o livro que escreveu sobre a sua experiência profissional no Médio Oriente. O local escolhido, o Palestinian Heritage Museum, no recinto do American Colony Hotel, um dos mais conceituados de Jerusalém Oriental, não podia ser mais adequado. O hotel está no local de uma antiga colónia americana, fundada no final do século XIX, e cujos membros depressa conquistaram o respeito de todas os habitantes da cidade, independentemente da religião. Foi também aqui que, em 1992, representantes da OLP e de Israel se encontraram por várias vezes no processo que levou à assinatura do histórico Acordo de Oslo, em 1993.

Lyons era, na altura, correspondente em Washington e foi nessa qualidade que assistiu ao histórico aperto de mão entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, na presença de Bill Clinton. Hoje, confessa, está “desiludido”. “O facto de alguém ser apaixonadamente pró-israelita ou pró-palestiniano depende largamente da informação que consome. Na minha opinião, tanto os palestinianos como os israelitas têm de resolver os seus próprios problemas. Os dois lados detestam-se e ambos fizeram coisas más ao outro. É um casamento feito de abusos físicos, emocionais e psicológicos, mas partilham a mesma casa. A resposta, acredito, é o divórcio. Mas quem o mediará e em que termos?”, escreve Lyons no livro. Na apresentação, ficou claro que Trump e os americanos estão fora.

Nos dias seguintes, vieram sinais no mesmo sentido da Autoridade Palestiniana e, entre outros, do Presidente Erdogan, da Turquia. “O verdadeiro proprietário destas terras é a Palestina. Trump quer que tudo seja Israel. É o resultado do evangelismo e de uma mentalidade sionista”, afirmou o Presidente turco, no encerramento da cimeira extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica, em Istambul, que terminou com uma declaração conjunta dos vários países a reconhecerem Jerusalém Oriental como capital do Estado palestiniano. Tal como o historiador Johsua Bauer previra dias antes, seguiu-se, no sábado, a apresentação pelo Egito no Conselho de Segurança da ONU de um projeto de resolução para rejeitar a decisão de Trump. “Não passará do papel”, antevira Bauer.

RONEN ZVULUN

Esta terça-feira, os Estados Unidos da América vetaram o projeto. “O que testemunhamos aqui no Conselho de Segurança é um insulto. Não será esquecido”, disse a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, após a votação, que corresponde ao primeiro veto dos EUA nos últimos seis anos. De imediato, foi anunciado um pedido para uma reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU. É provável que as próximas batalhas pelo controlo de Jerusalém se travem em Nova Iorque. Desde 7 de dezembro, os confrontos nos territórios ocupados provocaram a morte de dez palestinianos. Um israelita foi esfaqueado na estação de autocarros de Jerusalém e foram disparados vários rockets contra território de Israel. Somam-se dezenas de detenções, uma série de manifestações que acabaram com a polícia a dispersar os manifestantes e, já esta semana, o anúncio de que a visita do vice-presidente americano, Mike Pence, a Israel tinha sido adiada. No fim, parece que tudo está exatamente igual ao início.

É, contudo, errado pensar que os americanos estão definitivamente fora da equação. Na fila para o almoço no Aroma, o melhor restaurante do Monte Scopus, onde funciona a Universidade Hebraica de Jerusalém, Guy Laron, professor do Departamento de Relações Internacionais, traça algumas linhas azuis, vermelhas e brancas sobre o conflito. Por um lado, diz, não é de excluir que haja mais americanos a chegarem a Israel. “É um facto que os nacionalismos estão a crescer um pouco por toda a parte e não me surpreenderia se muitos judeus viessem para Israel. Isso já está a acontecer com os judeus americanos. No longo prazo, se essa tendência se acentuar e se assistirmos a um crescimento da população israelita, a situação pode ficar mais complicada para os palestinianos”, arrisca Laron, autor do livro “A Guerra dos Seis Dias”, sobre o conflito de 1967.

Neste momento, a bomba demográfica está do lado dos palestinianos, cuja população cresce bastante mais do que a de Israel. No entanto, os resultados práticos, que não são garantidos, não são, de modo nenhum, imediatos. “Não vale a pena pensar que os colonatos vão desaparecer. isso não vai acontecer. É uma forma de ocupação low-cost. A única forma de os Estados Unidos da América conseguirem mudar alguma coisa em Israel era, por exemplo, se cortassem todo o dinheiro para a Defesa e obrigassem o Governo israelita a reagir de alguma forma. Mas isso não me parece provável”, acrescenta Guy Laron, já sentado e com um chá à sua frente.

“Quando nada muda, quando não avançamos, significa que estamos parados. Ou a andar para trás”, tinha dito Mohammed, o farmacêutico. Jerusalém, onde tantos se cruzam em busca de tanta coisa, parece estar assim — suspensa no tempo à espera que algo aconteça. “O problema aqui é sempre o mesmo: toda a gente tem a sensação de que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Mas ninguém sabe o quê”, reconhece o professor Laron. Joshua Bauer, que defende a possibilidade de “uma cidade-duas capitais”, está de acordo. “Não sou profeta, não sei como estará tudo isto dentro de alguns anos. Mas, no futuro imediato, não vejo grandes mudanças.”

Às vezes, tudo muda demasiado depressa. Na quinta-feira à noite, dia 14, um carro segue devagar pela estrada junto ao Al Maqassed, o principal hospital de Jerusalém Oriental. Lá dentro, dois homens a caminho do jantar conversam sobre o livro que um jornalista australiano tinha acabado de apresentar no American Colony Hotel, sobre a fraca iluminação na rua e sobre a degradação dos espaços públicos. “Este é o melhor hospital público desta parte da cidade. Tem muitas doações da Europa, tem algum equipamento, mas… Bom, se for preciso é sempre melhor ser tratado noutro local”, diz-me Julio de La Guardia, jornalista espanhol que vive em Jerusalém e escreve regularmente no Expresso.

A estrada é estreita, desce suavemente e um carro aproxima-se por trás a alta velocidade. Não abranda, não buzina e lança-se para a ultrapassagem no preciso momento em que quatro ou cinco crianças, que não podem ter mais de dez anos, aparecem do passeio e entram a correr pela estrada. Um dos miúdos é atingido pelo carro, dá duas voltas no ar e é projetado contra o passeio. Fica estendido no chão, imóvel, enquanto os outros, a gritar, correm em todas as direções. O carro que atingiu o pequenito para alguns metros à frente. O condutor sai, corre para o miúdo, pega nele ao colo, a cabeça tombada para o lado, e coloca-o no banco de trás. O pai da criança, alertado pelos outros, aparece a correr, talvez vindo de casa, e entra também no carro, que agora acelera em sentido contrário, em direção ao Al Maqassed. Tudo acontece demasiado depressa.

Os dois homens que conversavam estão agora calados. Não há nada para dizer. Estão ambos convencidos de que nessa noite, a duas semanas do Natal, sem que o mundo tenha percebido ou sequer pestanejado, numa rua escura e suja não muito longe de Belém, um menino morreu.