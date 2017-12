Moçambique: Raptores confessam crime da portuguesa raptada e assassinada na Beira

Raptores confessaram ter cometido o crime para evitar que Inês Bota os denunciasse pelo rapto, uma vez que a vítima reconheceu um dos seus autores. A história é contada pelo correspondente do Expresso em Moçambique

Os indivíduos que supostamente assassinaram a cidadã portuguesa, na quinta-feira passada, foram detidos este sábado na cidade da Beira, no centro de Moçambique.

Os raptores confessaram o crime e revelaram que assassinaram a portuguesa para evitar que ela os denunciasse, uma vez que ela reconhecia um dos raptores, por sinal trabalhador da Náuticos, um estabelecimento de venda de refeições.

A cidadã foi encontrada morta hoje no rio Púnguè, cerca de 70 quilómetros da capital de Sofala, Cidade da Beira. A vítima, que respondia pelo nome de Inês Bota (28 anos de idade), era, na altura do seu assassínio, directora financeira da Ferpinta, entidade privada da área da construção civil.

De acordo com a estação televisiva privada moçambicana, Stv, a cidadã portuguesa foi raptada por volta das 22 horas da última quinta-feira, na cidade da Beira, por três indivíduos todos jovens, com idades entre os 21 e os 24 anos.

De acordo com a Stv, um dos supostos raptores da vítima era seu treinador pessoal. O crime terá sido preparado por este, envolvendo também um dos trabalhadores do Náuticos, uma cliente do Náuticos e mais um outro indivíduo, que era condutor da viatura dos raptores. Após o assalto, no carro seguiam cinco pessoas, incluindo a vítima.

Os raptores pediram boleia à vítima e, de seguida, bloquearam a sua viatura. Após terem conseguido neutralizar a viatura da vítima eles anunciaram o assalto, apontando uma pistola de brinquedo à cabeça da vítima. Consumado o rapto, foi exigida à vítima todos os seus bens, incluindo cartões bancários. Minutos depois, os mesmos raptores teriam retirado da conta da vítima 29 mil meticais, cerca de 414 euros.

Depois de algumas horas em cativeiro, a vítima foi levada de madrugada da Beira para o rio Púnguè para onde, de membros inferiores e superiores atados, foi atirada para o referido rio, um mergulho fatal.

Perante a polícia, um dos raptores contou como a Inês Bota foi assassinada: “Desceram do carro Jonas e Isaías (dois dos raptores) e atiraram a ela para o rio, ainda em vida”.

A polícia considera que o crime já está esclarecido, cabendo, agora, a justiça julgar e responsabilizar os autores do crime.