Departamento de Estado norte-americano revela e-mails de Huma Abedin, colaboradora de Hillary Clinton

O Departamento de Estado dos EUA tornou públicos e-mails de Huma Abedin, uma colaboradora muito próxima de Hillary Clinton, que foram encontrados pelo FBI no computador portátil do seu marido, Anthony Weiner.

Segundo a Associated Press, alguns dos e-mails eram classificados e não está claro se os documentos eram considerados classificados na altura em que forma enviados ou quando o Departamento de Estado os preparava para publicação.

Os documentos em questão foram revelados em resposta a um processo contra a lei da Liberdade de Informação por parte do grupo conservador Judicial Watch.

Segundo a AP, o Departamento de Estado disse que “examina cuidadosamente o conteúdodos registos através do FOIA para determinar se a informação é sensível ou classificada” e alguns dos documentos revelados nesta sexta-feira têm “informação classificada que foi redigida”.