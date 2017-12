Coreia do Norte vai continuar política nuclear em 2018

A Coreia do Norte disse hoje que vai continuar a desenvolver "sem nenhuma mudança" a sua política de armamento como uma potência nuclear "invencível" e "responsável", informou a imprensa estatal.

"Não esperem nenhuma mudança na sua política. A sua entidade como um poder invencível não pode ser minada ou eliminada", refere um documento citado hoje pela agência estatal de notícias norte-coreana KCNA, que classifica a Coreia do Norte como "um inegável novo estado estratégico e poder nuclear". O relatório, intitulado "Nenhuma força pode prevalecer sobre a independência e justiça", enumera com detalhe o bem-sucedido desenvolvimento de armamento levado a cabo este ano pelo regime de Pyongyang, que incluiu um míssil balístico intercontinental com capacidade de atingir os Estados Unidos.

A Coreia do Norte realizou 16 testes de mísseis em 2017, além do sexto e mais poderoso teste nuclear até à data, realizado em 03 de setembro. No final de novembro, Pyongyang lançou o seu míssil balístico intercontinental (ICBM) mais avançado, que segundo o regime norte-coreano é capaz de transportar uma grande ogiva nuclear e atingir todo o território dos Estados Unidos e reflete "o seu tremendo poder como potência militar de primeira ordem mundial".