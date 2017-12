16 angolanos morreram de malária todos os dias até agosto

Até agosto, mais quatro mil pessoas morreram em Angola vítimas de malária. O quadro tornou-se ainda mais sombrio a partir de setembro, obrigando o ministério da Saúde a reativar a estrutura interministerial chamada Conselho Nacional para as Emergências, escreve o diário digital angolano “Novo Jornal”.

As quatro mil mortes contaram-se entre três milhões de casos diagnosticados, o que corresponde a uma média de 16 óbitos por dia. Este elevado número de casos leva Rafael Dimbu a dizer queAngola está a “viver um período sombrio este ano, desde o último trimestre”. O coordenador-adjunto do Programa Nacional de Controlo da Malária (PNCM) revelou que as taxas de incidência mais altas da doença se deram em municípios do Kwanza-Norte, Cabinda, Bengo, Huambo e Lunda-Norte.

“Este ano, de uma forma muito particular [a malária] está a ter dimensões um pouco alarmantes porque estamos a ouvir falar em surtos em todo o país, que o ministério da Saúde está a acompanhar”, declarou Dimbu em Luanda, citado pela agência Angop, onde apresentou a situação epidemológica da malária em Angola, sublinhando tratar-se de um problema de saúde pública.