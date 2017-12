Trump avisa China: "Nunca haverá uma solução amigável para o problema norte-coreano se isto continuar a acontecer"

O Presidente dos Estados Unidos disse estar "muito desapontado" com a China após um jornal sul-coreano ter noticiado que Pequim autorizou o envio de petróleo para a Coreia do Norte recentemente apesar das sanções aprovadas contra o regime de Kim Jong-un. No Twitter, Donald Trump disse na quinta-feira que os chineses foram apanhados "em flagrante" e que "nunca poderá haver uma solução amigável para o problema norte-coreano se isto continuar a acontecer".

Antes do aviso, a China já tinha rejeitado as informações avançadas pelo jornal "Chosun Ilbo", garantindo que não violou qualquer sanção sobre as exportações de petróleo para Pyongyang, uma semana depois de Pequim ter apoiado a resolução preparada pelos Estados Unidos e aprovada no Conselho de Segurança das Nações Unidas que, entre outras, inclui uma medida para reduzir a entrega de petróleo chinês aos norte-coreanos em até 90%.

As novas sanções, último de vários pacotes aprovados ao longo do último ano, representam mais uma tentativa de forçar Pyongyang a suspender o seu programa de mísseis balísticos, numa altura em que o líder norte-coreano garante que já tem projéteis com capacidade para atingir qualquer parte do território continental da América.

Segundo as informações ontem avançadas pelo "Chosun Ilbo", petroleiros chineses têm estado a transferir petróleo secretamente para navios norte-coreanos, transferências essas que foram filmadas por satélites dos EUA cerca de 30 vezes desde outubro. Fontes da administração norte-americana escusaram-se a confirmar a notícia mas um funcionário do Departamento de Estado sugeriu à Reuters que estas transferências de crude podem ainda estar a acontecer.

"Transferências de navio para navio continuam a ser uma preocupação no que toca às atividades norte-coreanas de evasão às sanções", disse a fonte. A China, grande parceira de trocas comerciais com o hermético regime, tem repetido nos últimos meses que respeita totalmente as resoluções aprovadas na ONU contra Pyongyang. Questionado esta manhã sobre a notícia sul-coreana, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Ren Guoqiang, disse aos jornalistas: "A situação que mencionaram não existe em absoluto."

Por sua vez, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Michael Cavey, reiterou os pedidos a todos os países para que suspendam as relações económicas com a Coreia do Norte. "Pedimos à China que ponha fim a todos os laços económicos com a DPRK [República Democrática Popular da Coreia], incluindo na área do turismo e no fornecimento de qualquer crude ou produtos petrolíferos [a Pyongyang]."

Também na quinta-feira, o Conselho de Segurança rejeitou o acesso de quatro navios norte-coreanos a portos intermacionais por alegadamente transportarem bens proibidos sob as atuais sanções, noticiou a AFP, elevando para oito o total de embarcações marítimas de Pyongyang que já foram bloqueadas pela ONU este ano.