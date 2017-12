“Quando saio à rua, só vejo velhos e crianças. Os outros estão escondidos”: a guerra, a guerra

Acabaram as bombas e os ataques aéreos diários. Acabaram as buscas infindáveis dia e noite dentro pelos corpos esquecidos debaixo dos edifícios atingidos, casas, prédios, escolas, hospitais - foram mais os que morreram nos escombros do que os que foram resgatados e sobreviveram. Acabou o cerco à cidade que impedia a entrada de alimentos e medicamentos e ajuda humanitária. Acabaram os crimes de guerra de um regime que não desistiu enquanto não voltou a assumir o controlo de uma cidade que se dizia poder definir o rumo da guerra - e definiu. Já não se acorda de manhã com o ruído cada vez mais próximo dos aviões em manobras violentas e, no entanto, os dias em Alepo não são menos difíceis do que antes.

“As dificuldades que as pessoas enfrentam agora na cidade são muitos graves do que os bombardeamentos dos aviões russos ou os barris de explosivos”, diz ao Expresso Mahmoud Rashwani, ativista sírio que viveu na cidade durante sete anos, uma grande parte dos quais passados a dar formação em primeiros socorros a grupos de defesa civil e a trabalhar como voluntário num dos hospitais da cidade. Embora viva agora em Gaziantep, na Turquia - tal como centenas de ativistas, foi obrigado a sair de Alepo quando as forças do regime sírio expulsaram as forças da oposição e reconquistaram a cidade, fez na semana passada um ano - conhece pessoas que ainda estão em Alepo. Está por isso a par da situação no terreno: “As pessoas não conseguem deslocar-se de bairro para bairro por causa dos roubos constantes, detenções e sequestros”.

Os escondidos

Mahmoud Rashwani acusa o regime sírio de ter perdido o controlo sobre as forças a quem deu autorização para assumir o controlo da cidade em dezembro passado - milícias iranianas, combatentes do Hezbollah libanês, apoiados pelo Irão e membros do seu próprio Exército - enquanto “continua a tentar provar aos civis que a vida ali regressou à normalidade”. “Os roubos e os sequestros acontecem em todo o lado e são cada vez mais frequentes. No passado, estas forças foram mobilizadas para a linha de frente dos combates [contra o Daesh e contra a oposição]. Agora, não fazem mais nada a não ser roubar e pilhar.”

Para sobreviverem, muitas mulheres têm recorrido à prostituição, diz Mahmoud Rashwani, denunciando também as várias tentativas do regime sírio para forçar os mais jovens a alistarem-se no Exército. “Perguntei no outro dia a um amigo de Alepo como estava a situação ali e ele fez-me a seguinte descrição: ‘Quando sais à rua, as únicas pessoas que vês são velhos ou crianças. As mulheres têm medo de ser sequestradas ou violadas, que é o mais comum hoje em dia. E os rapazes mais jovens escondem-se com medo de serem detidos ou levados pelos guardas para cumprir o serviço militar’”.

Mahmoud Rashwani diz ter um amigo nessa situação e que se refugiou na casa do tio, fora do país. “As milícias andam a bater porta à procura de jovens para o Exército.” O ativista denuncia ainda a “falta de serviços” naqueles bairros e a “pressão exercida por vingança” pelas milícias pró-Assad sobre a população do leste de Alepo. “As milícias iranianas passaram agora de uma fase militar para uma fase de instalação. Estão a comprar casas e a formar blocos sectários, tal como aconteceu em Salah al-Din [noroeste da Síria]” e como vem acontecendo em Damasco [capital do país] desde 2008.” Uma investigação do “The Guardian”, do início de 2017, dava conta das tentativas de repovoamento de algumas áreas perto de Damasco (capital) por parte do Irão, que estaria a mobilizar populações xiitas - minoria na Síria a que pertence o presidente Bashar al-Assad - para zonas anteriormente ocupadas por sunitas, que estão em maioria no país.

GEORGE OURFALIAN/AFP/GETTY IMAGES

Fadi al-Halabi, fotógrafo sírio que acompanhou o conflito em Alepo e que vive atualmente na província de Idlib - último grande território sírio ainda controlado pela oposição, situação que deverá mudar em breve dada a ofensiva em curso por parte do regime sírio - diz que há cada vez mais bordéis em Alepo e que os casos de violação de mulheres repetem-se. “As milícias que apoiam o regime têm extorquido a população. Há gangues que roubam e sequestram civis, o que tem levado à deterioração das condições de segurança na cidade”, diz o fotógrafo ao Expresso, acusando o regime de “incentivar miseravelmente a abertura de novas lojas apenas para passar uma imagem positiva da cidade”, que está “totalmente destruída” e precisa de ser governada por civis e não por “ditadores”. Fadi al-Halabi denuncia ainda o aumento do consumo de droga por parte da população. São os combatentes do Hezbollah, diz o fotógrafo, que têm facilitado a entrada de droga na cidade.

“Acho todos os sírios passam estes dias a chorar, tal como eu”

Khaled Khatib, socorrista dos White Helmets que filmou o documentário sobre o grupo que assumiu a tarefa de socorrer as vítimas dos ataques nas zonas controladas pela oposição - filme que esteve nomeado para os óscares no ano passado -, dá-nos uma descrição semelhante da cidade. “As pessoas não estão felizes de todo. O Exército de Assad [Bashar al-Assad, presidente do regime sírio] tem detido muitos jovens para obrigá-los a alistar-se.” Também Khaled Khatib diz ter um amigo que estuda na Universidade de Alepo e teme ser obrigado a juntar-se às fileiras do Exército quando terminar o curso. “Já o ameaçaram e ele sabe que isso irá provavelmente acontecer.”

O também ativista acusa o regime de censura, uma prática muito comum antes da guerra e que motivou aliás a revolução de 2011, que teve as suas primeiras manifestações em Daraa, no sudoeste do país, em resposta à detenção de um grupo de jovens que escreveram mensagens contra o regime em tinta vermelha num muro da cidade (“É a tua vez, doutor”, a tua vez de ir embora, Bashar al-Assad, depois da destituição de outros líderes de países vizinhos, decorria a Revolução Árabe). “Ninguém pode expressar a sua opinião, ninguém pode acabar com a violência e as agressões dos homens de Assad que estão na cidade. Muitos civis que regressaram ao leste de Alepo foram entretanto detidos por vingança, acusados de ter apoiado a oposição quando esta lá esteve”. Dizem-lhes que vão pagar pelo que fizeram.

GEORGE OURFALIAN/AFP/GETTY IMAGES

Khaled Khatib fala ainda em “discriminação” entre a população da região leste e do oeste da cidade, na qual o regime ao longo da guerra civil sempre manteve alguma vantagem, apesar dos ataques constantes e mortíferos da oposição. O acesso a serviços públicos continua a ser “desigual”, com a região leste a sofrer “cortes constantes” de água e eletricidade. “Está praticamente tudo destruído ali. Não há forma viver ali depois daquilo que o regime e os seus aliados fizeram, depois de toda a destruição.” Também a forma como a reconquista da cidade foi assinalada na sexta-feira passada nas duas partes da cidade revela diferenças. No oeste da cidade, centenas de pessoas reuniram-se numa das praças principais, Saadallah al-Jabiri, erguendo bandeiras da Síria e cartazes com o rosto do Presidente sírio. “Temos uma vida muito melhor agora e graças aos sacrifícios do Exército sírio. A situação era má antes, mas agora está muito melhor”, dizia um dos residentes presente nas celebrações, à agência de notícias chinesa Xinhua. A felicidade manifestada não a partilha Mahmoud Rashwani, com quem falámos precisamente na sexta-feira. “Faz hoje um ano que a cidade foi evacuada. Acho todos os sírios passam estes dias a chorar, tal como eu.”

Lutar pelo básico: água limpa, comida

Pode não haver forma de viver no leste de Alepo depois de toda a destruição ao longo dos últimos quatro anos, como diz Khaled Katib, mas a verdade é que há muitas pessoas a tentá-lo. De acordo com alguns relatórios, cerca de 500 mil pessoas vivem atualmente na região (era o dobro antes da guerra). Algumas dessas pessoas tinham sido obrigadas a deixar a região em 2012 e voltaram entretanto, quando os combates terminaram. Outras mantiveram-se sempre na cidade e outras ainda querem voltar mas não podem, porque as suas casas estão totalmente destruídas e não têm um sítio onde ficar. Ingy Sedky, porta-voz do comité internacional da Cruz Vermelha na Síria, esteve no leste de Alepo em março deste ano e de novo em dezembro. Diz ter notado “melhorias assinaláveis” na cidade. “Há mais lojas abertas e mais movimento em bairros que estavam antes completamente vazios, mais pessoas e mais mercados.”

GEORGE OURFALIAN/getty images

Ingy Sedky reconhece, no entanto, que a situação está “longe de ser ideal”. “O fim de uma guerra não significa o fim automático do sofrimento das pessoas. As pessoas continuam a ter de lutar pelo básico, seja água limpa ou comida.” No caso de Alepo, muitas pessoas continuam a “depender totalmente” da ajuda das organizações humanitárias que estão no terreno, como o Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla em inglês) e o Crescente Vermelho Árabe Sírio, que distribuem bens como comida, refeições quentes, roupas de inverno e asseguram o transporte e distribuição de água em bairros que não têm acesso ao sistema de distribuição da cidade, e a entrega de geradores em hospitais, fábricas e padarias, explica Ingy Sedky. A maioria das pessoas que vive em Alepo, seja na região leste, seja no oeste, dependem de geradores que custam o que muitos não podem pagar. “Só há eletricidade algumas horas por dia”, diz ainda a porta-voz.

“A situação é mais complexa do que parece”, avisa Ingy Sedky. Há muitos estragos por reparar em estações de abastecimento de água, hospitais, gasodutos e redes de esgotos. E há ainda minas e outros materiais explosivos por limpar, um ano depois de o conflito ter terminado. “É irrealista pensar que, num ano, a cidade estaria reconstruída.” Ao contrário dos ativistas entrevistados pelo Expresso, a porta-voz do ICRC acredita que a situação em Alepo é “relativamente segura”. Questionada sobre os alegados abusos cometidos pelas forças leais ao regime sírio sobre a população, e denunciados por Mahmoud Rashwani e Khaled Kathib, Ingy Sedky disse apenas não estar em posição de responder a isso. “Enquanto organização humanitária, somos neutros.”