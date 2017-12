Oito anos por pegar fogo a um carro…e pelo resto

Às vezes, uma pessoa que faz muitas coisas más acaba por pagar pela menos grave que fez. Um bom exemplo disso é Vincent Asaro, o mafioso octogenário que acaba de ser condenado a oito anos de cadeia por um tribunal de Nova Iorque. Ao longo da sua carreira criminosa como membro da família Bonanno, Asaro terá cometido pelo menos um assassínio e participado num dos maiores roubos de sempre nos EUA. Mas não cumpriu pena por nenhum desse atos, e acabou por ser condenado pelo crime, relativamente menor, de mandar pegar fogo ao carro de um estranho cujo carro se tinha interposto no caminho dele.

Os factos agora dados como provados aconteceram em 2012. Furioso por o outro motorista lhe interromper a marcha, Asaro, na altura com 77 anos, apontou a matrícula e pediu a um amigo com acesso ao registo oficial de veículos que fosse ver quem era. Uma vez obtido o nome e morada do motorista, ordenou a dois subordinados - um deles, por acaso, sobrinho do falecido chefe mafioso John Gotti - que fossem pegar fogo ao carro. O que eles fizeram. Infelizmente para eles, a polícia descobriu quem tinha sido.

No tribunal, em junho, Asaro reconheceu-se culpado e pediu desculpa. "Foi uma coisa estúpida o que eu fiz e lamento. Estava a caminho de casa e aconteceu. Saiu fora de controlo". Os magistrados não se deixaram convencer. A acusação pediu 15 anos, lembrando que o réu "nunca foi responsabilizado pelas suas ações". Uma referência ao alegado crime mais notório de Asaro, pelo qual ele foi julgado e absolvido em 2012: um roubo de dinheiro e joias no aeroporto JFK (Nova Iorque), que serviu de base a parte do argumento do filme "Goodfellas", de Martin Scorcese.

Piadas sobre cadáveres na bagageira

O roubo de 1978 aconteceu a 11 de dezembro, no cofre-forte do terminal da Lufhansa no aeroporto. O produto - 5 milhões de dólares (€4.1 milhões) em dinheiro e 1 milhão em joias - terá excedido em muito as expectativas de Jimmy Burke, o mafioso que planeou tudo. O crime ficou durante anos por resolver, e vários dos envolvidos foram aparecendo mortos. Em 2008, uma testemunha abordou o FBI para contar a verdade. Durante três anos essa pessoa gravaria conversas com Asaro, e em 2014 ele foi finalmente preso. Mas o julgamento resultou numa inesperada absolvição, depois de a defesa ter posto em causa a credibilidade da testemunha. Asaro mostrou-se tão feliz que à saída do tribunal chegou a fazer piadas sobre os cadáveres que teria na bagageira do seu carro.

As autoridades ficaram extremamente frustradas, até porque entretanto tinham conseguido ligar Asaro a outros crimes, incluindo jogo ilegal, extorsão, roubos e pelo menos um assassínio cometido em 1969, quando um homem foi estrangulado com uma coleira de cão. Asaro ficou marcado, e o argumento da sua advogada no julgamento agora terminado foi, precisamente, que este era uma vingança pela absolvição anterior. "Isto não tem que ver com o fogo", disse ela aquando da sentença, "mas com a absolvição".

“Uma sentença de morte”

A juíza não desmentiu essa ideia. Afirmou a sua convicção de que Asaro tinha estado envolvido no golpe de 1978, e explicou que se um criminoso de longa data aos 77 anos continuava a ser a mesma pessoa de sempre, não era aos 82 que ia mudar. "Permanece um crime para a comunidade", disse. "Não tenho ilusões de que uma estada na prisão o vá reabilitar".

Um ponto de vista secundado pela procuradora: "A sentença de hoje responsabiliza Asaro não apenas por usar o seu poder como membro do crime organizado para responder a uma suposta ofensa de outro motorista, mas por uma vida inteira de atividade criminosa violenta".

Pela sua parte, Asaro, que fez uma operação ao coração há quatro anos e sofre de hipertensão e hepatite C, descreveu a condenação a 8 anos como uma sentença de morte. Olhando para a juíza, declarou: "Não me importa o que me aconteça agora".