Macron vai exigir ao Reino Unido que pague mais nos portos franceses no pós-Brexit

O Presidente de França deverá aproveitar uma cimeira anglo-francesa no próximo mês para exigir ao Reino Unido que pague mais pelos serviços aduaneiros no porto de Calais e nos restantes portos franceses do Canal da Mancha após o processo do Brexit estar concluído.

A notícia foi avançada por vários media britânicos na quinta-feira, entre eles o "Telegraph", ao qual um dos principais membros do Partido Conservador britânico (no poder) classificou como "absurda" a alegada exigência que Emmanuel Macron se prepara para fazer a Theresa May quando se deslocar a Londres em janeiro.

"Não há qualquer razão lógica ou legal que justifique que a Grã-Bretanha pague o que quer que seja" pelas operações portuárias após os britânicos abandonarem a União Europeia, declarou o ex-ministro do Trabalho, Iain Duncan Smith, da barricada pró-Brexit.

É muito provável que os processos burocráticos relacionados com taxas aduaneiras e controlos de imigração venham a tornar-se mais rigorosos e complexos quando o Reino Unido sair oficialmente do bloco europeu, em março de 2019. Atualmente, os britânicos dispendem uma renda mensal para gerir os portos franceses na região de Calais, na fronteira entre os dois países, sob o chamado Tratado Le Touquet, agora também um ponto de contenda nas negociações do Brexit.

Fontes oficiais francesas dizem que preparar postos fronteiriços na região por causa da saída do Reino Unido vai custar mais do que os novos acordos que venham a ser fechados com a Irlanda no pós-Brexit. Macron estará a enfrentar pressões políticas internas em Paris para assegurar que Londres abre os cordões à bolsa para gerir um problema que, aos olhos de França, foi criado pelos próprios britânicos — sobretudo no que diz respeito aos portos franceses de Calais e Dunquerque, que juntos asseguram a ligação à cidade britânica de Dover, onde está localizado o porto marítimo de ferrys com mais tráfego da Europa.

Também ao "Telegraph", Jean-Paul Mulot, enviado do Reino Unido para os portos de Calais, Dunquerque e Bolonha-sobre-o-Mar, bem como para o Eurotúnel, disse que o custo da gestão destas passagens fronteiriças ronda as centenas de milhões de libras, valor que, na sua opinião, deve ser partilhado por toda a União Europeia mesmo quando o Reino Unido já não fizer parte dela.

Duncan Smith, pelo contrário, sublinha que "nenhum outro país está a pedir dinheiro" aos britânicos, "nem a Holanda, nem a Bélgica", e defende que a primeira-ministra "deve lembrar ao sr. Macron que ele só tem a beneficiar com este acordo", sob o argumento de que França vende mais bens aos britânicos do que o contrário. "Theresa May pode sorrir docemente ao sr. Macron e dizer-lhe que não vai gastar nem mais um tostão para além do que já foi acordado", sugere o político conservador.

Numa referência à chamada 'fatura do divórcio', ou seja, o dinheiro que o Reino Unido terá de desembolsar para cumprir os seus compromissos com o bloco até 2020 e assim concretizar a saída um ano antes, Smith acrescentou: "Já dissemos quanto vamos pagar e se a UE quiser dar parte desse dinheiro a França, isso é com eles."

Sobre este ponto, Mulot diz que o Reino Unido "poderá eventualmente aceitar desembolsar mais fundos" para a gestão dos portos franceses, já que é do interesse de todos que estes continuem a funcionar como até agora. "No pico da crise dos migrantes há dois anos, quando o tráfego no Canal foi interrompido, a fábrica da Volkswagen em Oxford considerou fechar portas temporariamente porque estava a ficar sem peças", refere o enviado britânico a título de exemplo. "Cerca de 800 mil peças de carros atravessam o Canal da Mancha todos os dias e grandes quantidades de comida também."

A negociação de um futuro acordo sobre o porto de Dover continua a ser um dos pontos mais controversos e disputados no processo do Brexit, com deputados e outros grupos políticos britânicos a avisarem nos últimos meses que quaisquer atrasos naquele porto têm o potencial de afetar seriamente as cadeias de distribuição do Reino Unido. Um problema semelhante que possa vir a ocorrer do lado francês ainda não foi debatido de forma aprofundada.