Brincadeira de criança de 3 anos com fogão resulta no “pior incêndio em Nova Iorque dos últimos 25 anos”

É considerado o incêndio mais mortífero na cidade dos últimos 25 anos e sabe-se agora que foi causado por um rapaz de três anos, que estava a brincar com o fogão na cozinha de sua casa, no primeiro andar de um prédio no Bronx, em Nova Iorque. Pelo menos 12 pessoas morreram, pessoas que ou ficaram retidas nos seus apartamentos pelo fumo que alastrou pela escadaria do prédio ou morreram a tentar descer ao rés-do-chão ou a encontrar outra saída. Entre elas, estavam quatro crianças - uma delas tinha um ano. “O fogo viajou pela escadaria, que atuou como uma chaminé”, disse o chefe dos bombeiros da cidade, Daniel A. Nigro, ao “New York Times”. Pelo menos 160 bombeiros participaram no combate às chamas.

Não se sabe ainda o que é que estava exatamente a criança a fazer no fogão nem o que desencadeou o fogo. Sabe-se, sim, que alguma coisa correu mal durante a brincadeira e que a cozinha encheu-se de repente de chamas. A mãe foi chamada à cozinha pelos gritos e retirou de imediato o rapaz, bem como um outro filho seu, de dois anos, de casa. Ao sair, não fechou a porta, o que terá dado espaço ao fogo e ao fumo para circularem, alcançado inclusive a escadaria do edifício. Foi pelo menos esta a explicação dada pelo chefe dos bombeiros, segundo o qual o rapaz em causa tinha já um “historial” de brincadeiras como acender fogões.

Shevan Stewart, irmã de uma das vítimas e também residente no primeiro andar do edifício, descreveu ao “New York Times” os acontecimentos. Disse que estava a ver televisão quando ouviu alguém gritar que havia fogo. Ao abandonar o seu apartamento, já com o seu passaporte e bilhete de identidade na mão - únicos pertences em que pegou assim que percebeu que havia fogo e ia ter de sair de casa - viu uma nuvem de fumo à sua frente. Pediu ajuda a uma familiar - “chamámos, chamámos, chamámos” - mas não teve qualquer resposta. Ainda assim sobreviveu, ao contrário da irmã, Karen Stewart-Francis, e das duas filhas da irmã, suas sobrinhas. Algumas pessoas morreram no local e outras a caminho dos hospital.

Coube ao presidente da Câmara de Nova Iorque a descrição do incêndio como o “pior dos últimos 25 anos em Nova Iorque”. Foi também ele que explicou que quatro pessoas continuam internadas com ferimentos graves e a “lutar pelas suas vidas” e que descartou a possibilidade de estarmos perante mais um caso, como o do edifício que ardeu em Londres, em que se verificaram falhas nos sistemas de combate a incêndios, apesar de os registos disponíveis mostrarem que num dos apartamentos do primeiro andar os detetores de fumo encontravam-se inutilizáveis.