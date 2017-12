Nicolás Maduro contra tudo e contra todos. Agora é o Governo Costa, acusado de se ter “assustado” com as pressões dos “gringos”

A última semana não teve saldo positivo para o governo venezuelano e acabou com uma tirada de Nicolás Maduro que mereceu toda a atenção dos portugueses, depois de ter chegado a estas bandas um vídeo em que o líder responsabiliza o governo português pela ausência de pernis de porco às mesas dos venezuelanos na quadra natalícia.

A semana veio encerrar um ano de caos e violência na Venezuela. Os protestos em massa que, ao longo de meses, foram reunindo nas ruas de várias cidades opositores do Presidente, apoiantes deste ou simplesmente pessoas descontentes e desesperadas com a falta de comida e medicamentos, provocaram dezenas de mortos e muitos mais detidos, acima de cinco mil, vários deles sujeitos ao que a ONU e a Human Rights Watch classificam como “tratamento cruel” e até “tortura”.

A repressão policial atingiu níveis tão inéditos no país quanto a taxa de inflação, atualmente uma das mais altas do mundo, que mergulhou os venezuelanos numa crise económica piorada pela queda do preço do petróleo nos mercados mundiais. Na vida prática, isto roubou das prateleiras e às pessoas os bens mais essenciais à sua sobrevivência, desde arroz a leite em pó para bebés. Na vida política, veio aumentar as cisões entre o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e os diferentes partidos da oposição.

Estes acusam os chavistas de serem os exclusivos responsáveis pelo atual cenário no país. Maduro, pelo contrário, garante que a profunda crise foi fabricada pelos Estados Unidos para minar o seu governo de esquerda. Tem sido essa a acusação base do Presidente venezuelano à maioria dos Estados que têm criticado a sua governação — entre outras coisas, o facto de ter organizado uma ida às urnas para a formação de uma assembleia de cidadãos responsável por alterar a Constituição, um organismo que, na prática, veio assumir os poderes do parlamento, sob controlo da oposição.

Frentes de guerra aberta

Não foi esse o ataque que deferiu há alguns dias, quando decidiu expulsar da Venezuela o embaixador do Brasil, Ruy Pereira, e o encarregado de negócios da embaixada do Canadá, Craig Kowalik. O primeiro tornou-se persona non grata na Venezuela porque o governo de Michel Temer orquestrou aquilo que o regime de Maduro considera um “golpe de direita” contra Dilma Rousseff há mais de um ano. O segundo porque é acusado por Caracas de se ter intrometido nos “assuntos internos” da Venezuela.

Brasil e Canadá têm algumas coisas em comum. Uma delas é o facto de os seus respetivos governos terem passado os últimos meses a criticar as políticas de Maduro e a crescente perseguição dos que se lhe opõem. Outra o facto de ambos terem pagado com a mesma moeda e expulsado os embaixadores venezuelanos das respetivas capitais.

Foi neste contexto que a acusação de “sabotagem de pernis” a Portugal, cujo governo tem sido mais comedido nas críticas a Caracas, causou algum furor e até espanto, lá como cá. Imediatamente destacado nos media foi o tweet de Rafael Poleo, ex-senador do partido centrista Ação Democrática, que fundou e que dirige a revista “Zeta” e o “El Nuevo País”, o segundo jornal de maior circulação na Venezuela. “O Portugal que Maduro insulta no seu desespero caótico, com o seu governo socialista de esquerda, é o único país europeu que o tem apoiado.”

Com este ataque, Maduro isola-se ainda mais do resto do mundo. Neste momento, está em guerra diplomática ou de palavras com uma série de países, incluindo com quase todos os vizinhos. (Sobre isto, o “New York Times” publicou esta quarta-feira um artigo intitulado “Cansado dos críticos regionais, Venezuela vira-se para a Rússia e China”.) A comissão de finanças do Parlamento prevê que 2018 vai começar com uma inflação a rondar os 1000% do PIB, o que não traz boas perspetivas para os milhões de pessoas que continuam com acesso intermitente a leite, arroz ou medicamentos. E no próximo ano há eleições presidenciais. Apesar da sua impopularidade, Maduro vai recandidatar-se ao cargo e já há quem antecipe a sua vitória.

“A oposição está condenada a tentar encontrar uma solução para os seus problemas internos”, defendia esta semana Edgard Gutierrez, coordenador da empresa de sondagens venezuelana Venebarómetro. Ou a oposição vai continuar tão fragmentada que não consegue unir-se em torno de um candidato forte, diz Gutierrez, “ou então simplesmente não participa [no plebiscito] em 2018”. Da última vez que isso aconteceu, nas eleições de 2005 para o Congresso, quem saiu a ganhar foi o governo de Hugo Chávez.