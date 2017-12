Japonesa morre congelada em anexo onde os pais a mantinham há 15 anos

“A nossa filha era doente mental e, a partir dos 16 ou 17 anos, ela tornou-se violenta, de modo que nós mantivemo-la na divisão”, alegaram os pais

A polícia japonesa deteve quarta-feira um casal cuja filha de 33 anos morreu congelada numa anexo de casa, na cidade de Neyagawa, prefeitura de Osaka, onde a mantinham há 15 anos cativa.

A polícia indicou que o corpo de Airi Kakimoto mostrava que estava num estado extremo de má nutrição. Tinha 1,45 metros de altura e pesava apenas 19 quilogramas.

A morte ocorreu a 18 de dezembro, mas os pais só a comunicaram no sábado, tendo o casal vindo a ser detido por suspeita de terem tendo livrar-se do corpo de forma ilegal.

“A nossa filha era doente mental e, a partir dos 16 ou 17 anos, tornou-se violenta, de modo que nós mantivemo-la na divisão”, alegaram os pais, segundo indicou a polícia, justificando o motivo pelo qual a mantiveram confinada no pequeno anexo de casa, de apenas três metros quadrados, que construíram para o efeito.

Os pais admitiram que a alimentavam apenas uma vez por dia.

As pessoas com problemas mentais e físicos e as respetivas famílias ainda continuam a ser muito estigmatizadas no Japão.