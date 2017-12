Há cada vez mais crianças a serem usadas como armas de guerra

Foi a uma escala "chocante" que as crianças foram atacadas em zonas de conflito ao longo de 2017, uma tendência preocupante que demonstra que as crianças estão a tornar-se, cada vez mais, armas de guerra entre grupos armados e Estados rivais.

Assim declara a Unicef num relatório divulgado esta quinta-feira onde é referido o desprezo pelas leis internacionais criadas para proteger os mais vulneráveis até em situações de guerra em todo o mundo. Ao longo deste ano, aponta um dos diretores da agência da ONU para as crianças, Manuel Fontaine, houve crianças a serem atacadas por exércitos e atores não-estatais nas suas casas, em escolas e nos recreios, um nível de brutalidade que "não pode transformar-se no novo normal", diz Fontaine.

No relatório dá-se destaque a uma série de zonas de conflito onde as crianças mais sofreram este ano, entre elas na Síria, que está prestes a entrar no sétimo ano de guerra consecutiva; na República Centro-Africana, onde houve menores a serem mortos, violados, raptados e recrutados por grupos armados; no nordeste da Nigéria e nos Camarões, onde militantes da rede extremista Boko Haram forçaram pelo menos 135 crianças a tornarem-se bombistas suicidas (cinco vezes mais do que em 2016); em Myanmar, especificamente no estado de Rakhine, onde as crianças da minoria étnica muçulmana rohingya sofreram um nível de "violência chocante e generalizada"; no Sudão do Sul, onde mais de 19 mil crianças foram recrutadas para as forças armadas estatais ou para grupos armados; no Iémen, onde houve pelo menos 5 mil crianças a perderem a vida ou a ficarem feridas (fontes no terreno dizem que o número é, provavelmente, bastante superior); e no leste da Ucrânia, onde neste momento 220 mil crianças enfrentam risco de vida por causa de minas anti-pessoal e outros engenhos explosivos por detonar.

Outro ponto sublinhado no relatório é o facto de, nalguns destes locais, haver crianças que são raptadas por grupos extremistas que acabam por sofrer ainda mais abusos às mãos das forças de segurança dos seus países quando finalmente são libertadas. "As crianças estão a ser expostas a ataques e a violência brutal nas suas casas, escolas e recreios", refere Fontaine, diretor dos programas de emergência da Unicef. "À medida que estes ataques se repetem ano após ano, não podemos ficar torpes. Tal brutalidade não pode transformar-se no novo normal."

Neste momento, há milhões de crianças em todo o mundo a sofrer de má-nutrição, doenças e trauma, na sua maioria porque os conflitos lhes bloqueiam o acesso a bens essenciais como comida, água potável, redes de saneamento básico e cuidados de saúde mínimos. "A Unicef pede a todos os envolvidos em conflitos que cumpram as suas obrigações sob a lei internacional e que acabem imediatamente com todas as violações [dos direitos] das crianças e com os ataques a infraestruturas civis, incluindo escolas e hospitais", lê-se no relatório. "A Unicef também pede aos Estados com poder de influência sobre as partes envolvidas em conflitos para que usem esse poder para proteger as crianças."