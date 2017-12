Bispo de Liverpool diz que líderes evangélicos que apoiam Trump não podem dizer-se cristãos

Um dos bispos da Igreja de Inglaterra tece esta quinta-feira críticas a líderes religiosos norte-americanos que apoiam Donald Trump e defende que estes não podem justificar a sua fé cristã se apoiam um Presidente e "um sistema que constrói muros em vez de pontes". Numa entrevista ao "Guardian", o bispo de Liverpool, Paul Bayes, acusa em particular alguns líderes evangélicos de "aceitarem de forma acrítica" as coisas ditas e defendidas pelo Presidente norte-americano, um autoprofesso cristão, e pelos seus aliados.

"Algumas das coisas que têm sido ditas por líderes religiosos [dos EUA] parecem sustentar um sistema que marginaliza os pobres, um sistema que constrói muros em vez de pontes, um sistema que diz que as pessoas marginalizadas pela sociedade devem ser excluídas, um sistema que diz 'já não vamos aceitar que mais pessoas entrem no nosso país'", refere Bayes na entrevista.

Neste momento, a administração Trump tem em vigor uma medida que proíbe a entrada no território norte-americano de cidadãos do Chade, do Irão, da Líbia, da Somália, da Síria e do Iémen, com o Presidente ainda investido em aprovar uma reforma das leis de imigração que, na prática, vai acabar com o sistema de atribuição de vistos por lotaria e baixar o limite máximo de refugiados de guerra que conseguem obter residência permanente nos EUA.

Desde que tomou posse em janeiro, Trump tentou igualmente que fossem aprovadas leis para cortar o financiamento a cidades norte-americanas que não implementem as suas medidas anti-imigração e para impedir que pessoas transgénero possam alistar-se nas Forças Armadas dos EUA. As duas medidas foram temporariamente bloqueadas por juízes federais, a primeira em agosto e a segunda em outubro.

Bispo de Liverpool desde 2014, Bayes não nega que as pessoas têm o direito de apoiar o populismo de direita como aquele que permeia toda a adminstração Trump mas sublinha que as pessoas que o fazem, incluindo líderes religiosos, não podem definir-se como cristãs. "Se as pessoas querem apoiar o populismo de direita, como podem relacionar isso com a sua fé cristã? Quando as pessoas dizem este tipo de coisas, precisam de justificar que dizem essas coisas enquanto cristãos, mas eu não acredito que isso seja justificável."

Apesar das críticas, o bispo inglês faz questão de lembrar que nem todos os evangélicos apoiam o atual Presidente norte-americano. A entrevista foi concedida ao "Guardian" a propósito da inauguração da Fundação Ozanne, uma organização de caridade cujo objetivo é acabar com a discriminação de pessoas com base na sua orientação sexual e género.

Os comentários de Bayes seguem-se às declarações do Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, que no seu sermão de Natal criticou os "líderes populistas" que estão atualmente em posições de poder em todo o mundo, sem contudo citar Donald Trump.

No ano passado, o Papa Francisco também já tinha questionado a suposta fé cristã de Trump, quando este voltou a repetir a ameaça de erguer um muro na fronteira com o México, uma das suas grandes promessas de campanha. "Uma pessoa que só pensa em construir muros e não pontes não é cristã", declarou o líder máximo da Igreja Católica.

Em resposta a isto, o Presidente norte-americano — que recentemente se autocongratulou por ter resgatado a expressão "Feliz Natal", supostamente sob ataque antes da sua chegada ao poder — disse que "é vergonhoso um líder religioso questionar a fé de uma pessoa" e sublinhou: "Tenho orgulho em ser cristão."