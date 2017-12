Ataque suicida em Cabul provoca pelo menos 40 mortos

Atentado contra centro cultural e religioso xiita na capital do Afeganistão provocou ainda 30 feridos, três dias depois de um outro ataque ter provocado dez mortos perto da sede dos serviços de informação afegãos

Pelo menos 40 pessoas morreram e 30 ficaram feridas num ataque suicida que, esta quinta-feira de manhã, teve como alvo uma organização cultural e religiosa xiita na zona oeste da capital do Afeganistão. Segundo informações avançadas à BBC pelo Ministério do Interior afegão, ao ataque seguiram-se outras duas explosões na mesma área de Cabul, não havendo ainda dados sobre outras possíveis vítimas.

Para já ainda nenhum grupo reivindicou o atentado, que tem lugar três dias depois de um outro ataque ter provocado dez mortos perto da sede da agência de serviços de informação em Cabul. Em meses recentes, o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) tem executado uma série de ataques contra alvos xiitas em várias partes do Afeganistão, nomeadamente em outubro, quando pelo menos 39 pessoas perderam a vida num atentado contra uma mesquita da minoria.

Imagens que já estão a ser partilhadas nas redes sociais mostram uma série de corpos espalhados num pátio ao redor do centro cultural. À BBC, o líder da Afghan Press, o ramo de media da organização xiita visada, disse que dezenas de corpos já foram retirados do edifício e que as autoridades falam em dezenas de outras levadas para os hospitais mais próximos.

Também segundo informações apuradas pelo canal britânico, o ataque deu-se à hora em que um grupo de estudantes estava reunido no centro cultural para um fórum de debate com membros do grupo de media xiita.