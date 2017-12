Apple pede desculpa por tornar iPhone mais lento e promete mudanças para “reconquistar confiança”

A Apple pediu esta quinta-feira desculpa por ter diminuido a velocidade de modelos de iphone mais antigos. Num comunicado publicado no seu site, a empresa garante que vai proceder a uma série de mudanças para “reconhecer a lealdade dos clientes e para reconquistar a confiança de todos aqueles que possam ter duvidado das suas intenções”.

A dúvida já estava instalada há algum tempo, mas não havia provas. O estudo da Primate Labs, empresa que fez uma aplicação para medir a velocidade dos processadores de iPhone, divulgado pelo britânico “The Guardian”, veio demonstrar que, de facto, os iPhone 6s e 7 têm um desempenho mais lento à medida que envelhecem. Nos dias seguintes, a Apple acabaria por admitir que tem tomado certas medidas para abrandar o desempenho dos telefones mais antigos, com o objetivo, justificou, de prolongar o tempo de vida dos telefones.

No comunicado publicado esta quinta-feira no seu site, a empresa anuncia ainda uma redução no preço de substituição da bateria nos aparelhos, dos atuais 79 dólares (66 euros) para 29 (24 euros), para os modelos iPhone 6 e seguintes, já a partir do próximo mês. É ainda prometida uma alteração no software dos telemóveis de modo a que o cliente seja informado quando a bateria do aparelho começar a afetar o seu desempenho. “Sabemos que alguns de vós sentem-se desiludidos. Pedimos desculpa”, lê-se ainda na nota.