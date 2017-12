Trump retalia e corta mais de $285 milhões destinados à ONU

A administração norte-americana anunciou que vai cortar o financiamento à ONU no Orçamento de 2018-2019, no que está a ser interpretado como a primeira medida retaliatória dos Estados Unidos após grande parte da comunidade internacional se ter unido contra a decisão de Donald Trump sobre Jerusalém, quando no início do mês declarou que a cidade santa é a capital de Israel e anunciou que vai mudar a embaixada dos EUA no Estado hebraico para o disputado território, ocupado pelos israelitas há meio século.

Num comunicado apresentado durante a quadra natalícia, a missão norte-americana nas Nações Unidas disse que vai reduzir os fundos que previa atribuir ao orçamento da organização para o próximo ano fiscal, um corte de mais de 285 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros) acompanhado de outras reduções não especificadas para já.

No anúncio, a delegação liderada por Nikki Haley não esclareceu o valor total que pretende retirar ao Orçamento da ONU. Em vez disso, a embaixadora norte-americana voltou a repetir os avisos que já tinha proferido antes e depois da votação que decorreu na assembleia-geral há uma semana, na qual 128 das 193 nações da ONU votaram contra a decisão dos EUA sobre Jerusalém.

"Não vamos deixar que continuem a aproveitar-se da generosidade do povo americano", declarou Haley, argumentando que os cortes que serão implementados se devem à "ineficácia e gastos excessivos" da organização. Sob a cartilha da ONU, os EUA são responsáveis por 22% do orçamento anual — o que, no ano fiscal corrente, correspondeu a cerca de 1200 milhões de dólares (1010 milhões de euros) — e por 28,5% dos fundos para as operações dos capacetes azuis em todo o mundo — cerca de 6800 milhões de dólares (5724 milhões de euros) entre 2017 e o início de 2018.

No comunicado, Haley disse ainda que a missão dos EUA vai continuar a "procurar formas de aumentar a eficácia da ONU ao mesmo tempo que protegemos os nossos interesses". O momento que escolheu para fazer este anúncio envia uma mensagem clara ao resto do mundo — como aponta o "Guardian", o passo é mais uma forma de Washington exercer pressões sobre a ONU para obrigar a organização "a vergar-se à sua vontade".

Há menos de uma semana, 128 países uniram-se contra os EUA no seu reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, com apenas 9 países a votarem contra a resolução de condenação — entre eles a Guatemala, que este fim-de-semana se tornou o segundo país a anunciar o realojamento da sua embaixada na cidade santa. Antes do voto, Haley tinha avisado que Trump lhe pedira os "nomes" de todos os países que não o apoiassem e fontes da Casa Branca disseram que o Presidente estava a planear cortar o financiamento a essas nações.

Quando a votação de quinta-feira foi concluída, a embaixadora prometeu que os EUA iam "lembrar-se" do dia em que foram "isolados e atacados na assembleia-geral" quando fossem chamados a dar dinheiro à ONU. "Vamos lembrar-nos disto quando tantos países vierem pedir-nos, como tantas vezes o fazem, que demos ainda mais dinheiro [às Nações Unidas] e que usemos o nosso poder de influência para seu benefício."