Pelo menos dez feridos em explosão num supermercado em São Petersburgo

Uma explosão esta quarta-feira num supermercado em São Petersburgo, na Rússia, resultou em pelo menos 10 feridos, segundo fonte oficial, citada pela Reuters.

Segundo a agência AFP, a explosão da “bomba caseira” ocorreu por volta das 18h30 hora local (15h30 hora de Lisboa) numa área destinada a guardar os pertences dos clientes de um supermercado na avenida Kondratiev, em São Petersburgo.

De acordo com a Reuters, que cita o responsável pela investigação já em curso, Alexander Klaus, 10 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos, depois da explosão no supermercado “muito movimentado”. Nenhuma delas se encontra em estado grave.

Mais de 50 pessoas foram retiradas do local pelas equipas de emergência, segundo outra agência de notícias, a Russia Today.

No início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu a Donald Trump o apoio da CIA, que ajudou a evitar outras explosões em São Petersburgo. Em abril, um atentado suicida resultou na morte de 16 pessoas e deixou mais de 50 feridas naquela cidade.