Depois de sete meses completamente cercada e sem eletricidade e acesso a alimentos e medicamentos - situação que causou já a morte a 17 pessoas - a população do leste de Ghouta, nos subúrbios de Damasco, viu finalmente os seus pedidos serem respondidos. Esta quarta-feira, o Comité Internacional da Cruz Vermelha anunciou o transporte de algumas pessoas que se encontram em estado muito crítico para Damasco, capital da Síria, para ali receberem tratamento. O mesmo destino deverão ter em breve outras pessoas, segundo o comité.

A medida - conseguida graças a um acordo entre o regime sírio e a oposição que controla a região, e que envolveu a libertação de detidos pró-regime - está longe, no entanto, de ser suficiente, diz Mohamad Katoub, médico da Syrian American Medical Society Foundation (SAMS), uma organização não-governamental sediada em Washington D.C., com quem já havíamos falado noutra ocasião - quando a perspectiva de retirar civis da região para receberem tratamento noutros locais não era sequer ainda uma hipótese. O médico, que nasceu e viveu no leste de Ghouta mas foi obrigado a mudar-se para a Turquia quando a situação se complicou para ele mas sobretudo para a sua família, diz que há 641 pessoas que precisam de tratamento urgente. Na terça-feira, foram retiradas 12 pessoas e esta quarta-feira outras quatro. Espera-se que nos próximos dias sejam retirados mais 13 civis. “Isto é apenas um pequeno passo, e aconteceu devido a um acordo entre a oposição e o regime sírio, não por causa dos apelos da comunidade internacional”. Perguntamos-lhe se ainda assim se sente aliviado, ao que Mohamad Katoub responde: “Na verdade, eu estou destruído, mas feliz por saber que há pessoas que vão sobreviver”. Entre as pessoas que foram já retiradas encontram-se sobretudo crianças, com doenças cardiovasculares, cancro e doenças cardíacas congénitas, explica ainda o médico.

“Catástrofe total”

Recentemente, e face aos relatos diários de pessoas dentro e fora da região, as Nações Unidas admitiram que o leste de Ghouta enfrenta uma situação de “catástrofe total”, que se agravou em abril deste ano, quando as forças do regime sírio de Bashar al-Assad, que já cercavam a cidade desde 2013, lançaram uma ofensiva em bairros vizinhos, cortando o acesso ou abatendo os túneis usados até ali pelos rebeldes e comerciantes para transportar comida e medicamentos para a zona cercada. As cerca de 400 mil pessoas que ali vivem ficaram assim sem acesso a bens essenciais. Desde então já morreram 17 pessoas, entre as quais um bebé de nove meses, por desnutrição.

Noutra conversa recente, Orabi Fayez, médico que ainda vive e trabalha na região, dizia-nos o quão difícil era para ele prescrever uma receita sabendo perfeitamente que os doentes não iriam tomar os medicamentos. “Sempre que receito algum medicamento e digo a um doente para o tomar antes do pequeno-almoço ou antes do jantar, ele olha para mim e responde-me ‘eu não tomo o pequeno-almoço nem janto, não tenho comida nenhuma em casa. Quando tiver e voltar a comer, eu tomo isso’”. A par da falta de alimentos, e da fome e da desnutrição, e para convencer a oposição a render-se, o regime sírio e os seus aliados, nomeadamente os russos, têm lançado ataques aéreos na região que já resultaram na morte de centenas de pessoas - uma estratégia já usada noutras cidades sírias durante a guerra, como Aleppo, e considerada um “crime de guerra” pela Amnistia Internacional.

O anúncio da retirada das pessoas do leste de Ghouta foi feito pela Cruz Vermelha, através da sua conta de Twitter. “Esta noite, o Crescente Vermelho Sírio e a equipa do Comité Internacional da Cruz Vermelha começaram a retirada de casos médicos críticos de Ghouta Oriental para Damasco”, informou o organismo. Anastasia Isyuk, porta-voz do comité internacional, disse esperar que mais pessoas possam vir a ser retiradas. “Esperamos que isto seja apenas o início e que seja permitido às organizações humanitária entrar na região, sem que sejam impostas quaisquer contrapartidas”, afirmou a porta-voz.