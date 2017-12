EUA aplicam sanções a dois norte-coreanos responsáveis pelo fabrico de mísseis nucleares

Washington aprovou na terça-feira à noite sanções contra dois membros do regime norte-coreano que, segundo as autoridades norte-americanas, são responsáveis pelo programa de desenvolvimento de mísseis nucleares do país. No comunicado em que as sanções foram anunciadas, o Tesouro dos EUA diz que Kim Jong-sik e Ri Pyong-chol são "líderes-chave" do programa de mísseis balísticos a ser desenvolvido por Pyongyang nos últimos anos.

As sanções aos dois homens surgem depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter imposto um novo pacote de sanções à Coreia do Norte na semana passada, em resposta aos seus mais recentes testes nucleares e de mísseis — um "ato de guerra", nas palavras de Kim Jong-un, que na prática vem impôr um total bloqueio económico ao país já de si isolado.

As novas sanções dos EUA contra os dois elementos do regime norte-coreano, regularmente fotografados ao lado de Kim durante lançamentos de mísseis, impedem que qualquer um deles faça transações nos EUA e congela quaisquer bens que detenham em território norte-americano. Ao longo do último ano, Pyongyang testou ainda mais tipos de mísseis balísticos do que em anos anteriores; o último deles, o Hwasong-15, terá alcance suficiente para atingir qualquer parte da América continental.

Em maio, a Reuters tinha revelado que os dois homens agora sancionados, a par do fabricante de armas Jang Chan-ha, foram escolhidos a dedo por Kim Jong-un para integrarem o seu círculo estrito, tornando-se muito populares junto do líder norte-coreano. Segundo a agência, o comportamento de ambos quando estão ao lado dele "contrasta em grande medida com o servilismo de outros conselheiros de alto nível, a maioria dos quais se curva e tapa a boca para falar do jovem líder".

Antes de se tornarem alvos das sanções norte-americanas, Ri Pyong-chol — um ex-general da Força Aérea que estudou na Rússia, e Kim Jong-sik, cientista veterano ligado ao fabrico de mísseis — já integravam a lista de 16 indivíduos norte-coreanos abrangidos pelas sanções que a ONU aprovou na sexta-feira — sanções essas que limitam a entrega de produtos petrolíferos à Coreia do Norte a um máximo de 500 mil barris por ano, que ditam que todos os norte-coreanos atualmente a trabalhar no estrangeiro devem regressar ao seu país num prazo de 24 meses e que proibem todas as exportações norte-coreanas, entre outros produtos de maquinaria e equipamento elétrico.

Este pacote foi aprovado pelo Conselho de Segurança em resposta ao lançamento do Hwasong-15 a 28 de novembro, o míssil balístico norte-coreano que alcançou a mais elevada altitude registada até hoje. Em resposta às sanções, a agência norte-coreana KCNA sublinhou: "Completamente aterrorizados com a nossa conquista nesta grande causa histórica de completar uma força nuclear estatal, os Estados Unidos estão a ficar cada vez mais frenéticos nas suas ações para impôr as mais pesadas sanções e pressões de sempre ao nosso país."