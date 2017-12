Doentes "em estado grave" começam a ser retirados de subúrbio sitiado em Damasco

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla inglesa) começou, na noite de terça-feira, a retirar os doentes em estado mais grave de Ghouta Oriental, um subúrbio da capital da Síria que está sitiado pelas forças do Presidente Bashar al-Assad há quatro anos.

O anúncio foi feito no Twitter, onde o ICRC explicou que as pessoas a precisar de cuidados médicos de emergência estão a ser transportadas para DAmasco. “Esta noite, o Crescente Vermelho e a equipa do ICRC começaram a evacuar os casos médicos críticos de Ghouta Oriental para Damasco”, referiu a organização.