Aung Suu Kyi evita falar com representante da ONU sobre violações de mulheres Rohingya

Criticada por fechar os olhos à violência usada pelos militares de Myanmar (antiga Birmânia) contra a minoria muçulmana dos Rohingya, Aung San Suu Kyi voltou a preferir o silêncio durante um encontro com um alto representante das Nações Unidas e evitou abordar os relatos sobre a violação de mulheres e raparigas desta minoria muçulmana . A notícia é avançada pelo "The Guardian”, que teve acesso a um memorando interno da ONU.

Pramila Patten, a enviada especial da instituição para as questões relacionadas com violência sexual em cenários de conflito, deslocou-se a Myanmar para uma visita de quatro dias, em dezembro, com o objetivo de discutir a questão com funcionários do governo. Mas na carta enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, Patten explicou que a conselheira de estado, considerada a líder de facto do país, recusou envolver-se em “qualquer discussão substantiva” sobre os testemunhos em causa, dando conta de que soldados, polícias de fronteira e milícias budistas de Rakhine estão a cometer violência sexual “generalizada e sistemática” na região de Rakhine.

Em vez de discutir diretamente as alegações, Aung San Suu Kyi expressou que a representante da ONU iria ter acesso a “um bom número de reuniões” com altos funcionários de Myanmar, escreveu Pramila Patten.

Durante essas reuniões, os representantes ouvidos limitaram-se a defender que os relatórios sobre as supostas atrocidades eram “exagerados e fabricados pela comunidade internacional”.

Mais de 655.000 membros da minoria Rohingya fugiram para campos de refugiados no Bangladesh desde o início da violência, em agosto. A organização Médicos Sem Fronteiras acredita que pelo menos 6.700 foram mortos - incluindo 730 crianças menores de cinco anos - naquela que é já considerada uma “limpeza étnica”.