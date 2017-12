Rússia defende legitimidade das eleições apesar do afastamento de candidato da oposição

A presidência russa rejeitou esta terça-feira que o afastamento de Alexei Navalny da corrida às eleições de março de 2018 possa pôr em causa a legitimidade do sufrágio. O advogado de 41 anos é considerado por muitos como o único candidato da oposição capaz de ombrear com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A posição foi transmitida publicamente por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que afirmou que o boicote às eleições a que Alexei Navalny apelou depois de saber que a sua candidatura fora rejeitada pela Comissão Eleitoral russa “não irá de forma alguma afetar a legitimidade do sufrágio”. O porta-voz disse ainda que o boicote poderá constituir uma violação das leis russas e deverá por isso ser “rigorosamente avaliado”, palavras que foram interpretadas por membros da oposição como uma clara ameaça de punição.

Na segunda-feira, a Comissão Eleitoral russa anunciou a rejeição da candidatura de Alexei Navalny às presidenciais de 18 de março próximo. Justificou a decisão invocando a sua condenação judicial num caso que o próprio terá denunciado como “fabricado” para o impedir de enfrentar Vladimir Putin.

Assim que a comissão se pronunciou, Alexei Navalny disse que irá pedir aos seus 200 mil voluntários de campanha para convencer os russos a boicotar as eleições, cujos resultados garantiu que não irá reconhecer. Também apelou a protestos em todo o país. “Vladimir Putin está extremamente agitado. Ele tem medo de competir comigo”, afirmou Navalny num vídeo partilhado nas redes sociais. “Aquilo que a comissão está a propor está longe de poder ser considerado uma eleição. Apenas Putin e os candidatos que ele escolheu, candidatos que não representam qualquer ameaça para o presidente russo, vão participar nas eleições”, acrescentou.

Também a União Europeia já se pronunciou sobre a decisão da comissão russa. Maja Kocijancic, porta-voz da UE, afirmou que o afastamento de Navalny coloca “sérias dúvidas sobre o pluralismo político na Rússia e sobre as eleições do próximo ano”. “Acusações politicamente motivadas não deveriam ser usadas para impedir a participação política”. O Comité de Ministros do Conselho da Europa foi ainda mais longe e instou a Rússia a permitir que Navanly, sob o qual recaem acusações “arbitrárias e falsas”, se candidate às eleições.

Apesar de tudo, a decisão de afastar Alexei Navalny não chegou como uma supresa total. A comissão responsável por avaliar a candidatura já tinha avisado que ele não poderia candidatar-se até 2028 por estar a cumprir, desde fevereiro do ano passado, uma pena suspensa de cinco anos por desvio de fundos. Por isso, Ella Pamfilova, presidente da Comissão, limitou-se a dizer que está a cumprir a lei. Navalny, por sua vez, considera que todos esses casos foram “fabricados” para impedi-lo de se apresentar às presidenciais.