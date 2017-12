Pelo menos dez mortos e dezenas de feridos em ataques aéreos no Iémen

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de ataques aéreos conduzidos esta terça-feira pela coligação liderada pela Arábia Saudita na província de Taiz, no sudoeste do Iémen.

Segundo a “Al-Jazeera”, que cita fontes não identificadas, os ataques tiveram como alvo um mercado numa zona controlada pelos rebeldes houthis, cerca de 200 quilómetros a sudoeste da capital do país, Sanaa. Das vítimas mortais, 13 eram civis e os restantes eram combatentes, de acordo com as mesmas fontes.

A coligação liderada pela Arábia Saudita tem vindo a bombardear áreas controladas por rebeldes houthis com o objetivo de abrir caminho para que o governo do presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, reconhecido pela comunidade internacional, possa regressar. Foi em 2015, aliás, que os sauditas e os seus aliados lançaram uma intensa campanha de ataques aéreos para para combater os rebeldes houthis na região. O conflito intensificou-se desde então, tendo-se agravado recentemente com a morte pelos houthis do ex-presidente e seu antigo aliado Ali Abdallah Saleh.

Na segunda-feira, 32 mulheres, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em bombardeamentos da coligação militar dirigida pelos sauditas nos arredores de Sanaa, e nas províncias de Al Hudeida (oeste) e Damar (centro).

No terreno, as forças iemenitas, também com o apoio dos sauditas e da coligação que estes lideram, tentam recapturar a aldeia de al-Haima, localizada perto da capital. A ofensiva já obrigou dezenas de pessoas a abandonar o local, disse um residente à “Al-Jazeera”.