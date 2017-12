Milhares de peruanos passaram o Natal nas ruas em protesto contra dois Presidentes

Milhares de pessoas passaram o dia de Natal concentradas nas principais cidades do Peru contra o indulto concedido pelo Presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex-governante Alberto Fujimori, que o iliba de cumprir a pena de 25 anos de prisão a que foi condenado por violações de direitos humanos e corrupção.

No domingo, a maior das marchas contra o perdão a Fujimori reuniu cerca de seis mil pessoas em Lima ao segundo dia de protestos e terminou com pelo menos uma detenção, após a polícia ter usado gás lacrimogénio para dispersar o protesto pacífico. A intenção dos manifestantes era chegar ao Palácio do Governo, sede do executivo peruano, ou à clínica onde Fujimori está hospitalizado, mas o protesto acabou por terminar frente ao Palácio da Justiça, depois de as autoridades terem proibido que a marcha prosseguisse em direção aos destinos almejados.

Oficialmente, o governo de Kuczynski alega que Fujimori foi perdoado antes de completar a pena de prisão por causa de problemas de saúde, incluindo tensão arterial baixa e batimentos cardíacos irregulares. Contudo, muitos peruanos acreditam que este perdão surgiu mediante um acordo negociado pelo partido no poder para evitar a destituição do atual Presidente, na semana passada, sob acusações de ter aceitado subornos da gigante brasileira de construção civil Odebrecht.

Também em forma de protesto contra o indulto a Fujimori, e denotando as cisões dentro do movimento Peruanos pela Mudança (PPK), dois membros do partido de Kuczynski, Vicente Zeballos e Alberto de Belaunde, demitiram-se, este fim-de-semana.

Entretanto, os apoiantes do antigo Presidente, que liderou o Peru entre 1990 e 2000, têm estado a celebrar a sua libertação à porta do hospital onde está a ser tratado.

Fujimori é admirado por alguns peruanos por ter lançado uma campanha contra rebeldes maoístas durante o seu mandato, mas os críticos consideram-no um ditador corrupto. Em 2007, foi condenado a seis anos de prisão por corrupção e abuso de poder, com um outro julgamento dois anos depois a culminar numa segunda sentença de 25 anos por abusos de direitos humanos, entre outras razões por ter autorizado as execuções extrajudiciais de opositores às mãos de esquadrões da morte.

Na semana passada, o partido Força Popular (FP, conservador) — liderado por Keiko Fujimori, filha do antigo Presidente, que atualmente controla o Congresso peruano — tentou destituir Kuczynski por causa do seu alegado envolvimento num escândalo de corrupção da Odebrecht que se estende a toda a América Latina e até a Portugal. A moção de censura ao atual Presidente acabou por não ser aprovada, em parte graças ao voto contra de Kenji Fujimori, irmão de Keiko.

O anúncio que se seguiu, de um perdão presidencial ao pai dos dois legisladores do FP, veio alimentar as suspeitas de um acordo secreto entre membros do partido maioritário no Congresso e o atual Presidente. “Para salvar a sua própria pele, [o Presidente Kuczynski] fez um acordo com os apoiantes de Fujimori”, acusou Verónika Mendoza. Para a líder do partido de esquerda Frente Ampla, como para os que se têm manifestado nas ruas, a decisão de Kuczynski representa um acto de traição à pátria.