Libéria. Ex-vice-Presidente e antigo futebolista disputam segunda volta das presidenciais

Mais de dois milhões de eleitores estão inscritos para votar, esta terça-feira, na segunda volta das eleições presidenciais na Libéria, que opõem o vice-presidente cessante Joseph Boakai e o lendário jogador de futebol liberiano George Weah.

Inicialmente marcada para 7 de novembro, a segunda ronda eleitoral acabou adiada por causa de vários recursos apresentados, em que se denunciaram ilegalidades na primeira votação, realizada a 10 de outubro.

Na primeira volta — com uma taxa de participação de 75% —, nem o senador George Weah, nem Joseph Boakai conseguiram obter mais de 50% dos votos, ambos tentando suceder a Ellen Johnson Sirleaf. Esta — a primeira mulher eleita chefe de Estado em África e prémio Nobel da Paz em 2011 — está constitucionalmente impedida de se apresentar a um terceiro mandato.

George Weah obteve 39% dos votos, com Boakai, vice-presidente cessante e apoiado pelo Partido Unido (UP, no poder) a alcançar 29,1%. Os restantes 18 candidatos dividiram o resto da votação.

O país vive uma grave crise económica e social, agravada pela epidemia de ébola, em 2014. Lentamente, tenta ainda recuperar da violenta e devastadora guerra civil que assolou o país entre 1999 e 2003 e que provocou mais de 250 mil mortos.