Israel “está em contacto com pelo menos dez países” sobre mudança de embaixadas para Jerusalém

A número dois do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita garantiu, na segunda-feira, que o governo de Benjamin Netanyahu está “em contacto com pelo menos dez países” para que mudem as suas embaixadas em Israel de Telavive para Jerusalém, seguindo o passo dado por Donald Trump, no início deste mês, e pelo Presidente da Guatemala, há alguns dias.

Em entrevista à rádio estatal hebraica, Tzipi Hotovely escusou-se a especificar que países estarão a ponderar esta mudança, garantindo contudo que “alguns” deles são nações “da Europa”. “Até agora só assistimos ao início disto”, garantiu a vice-chefe da diplomacia. A decisão do Presidente norte-americano vai “provocar uma onda” de seguidores em todo o mundo, acrescentou.

As declarações contrastam com os resultados de uma votação na Assembleia Geral da ONU na semana passada, quando 128 países aprovaram uma resolução contra o passo “nulo e vazio” de Washington. Os EUA, Israel, a Guatemala e outros seis países foram os únicos que chumbaram o documento na reunião de emergência da ONU, durante a qual cinco dos 28 Estados-membros da União Europeia se abstiveram e os restantes votaram contra a decisão de Trump.

Este fim-de-semana, dois dias depois dessa votação, o líder da Guatemala anunciou que vai seguir o exemplo do homólogo norte-americano e mudar a sua embaixada de Telavive para Jerusalém, cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos onde, atualmente, não existe qualquer representação diplomática. Ao longo de décadas, a maior parte das nações da ONU foram aprovando sucessivas resoluções que ditam que o estatuto de Jerusalém — definida como um “território ocupado” à luz da lei internacional — deve ser decidido nas negociações de paz entre Israel e a Palestina.

Os hebraicos defendem que a cidade é a sua capital por direito desde que o Estado de Israel foi criado em 1948; os palestinianos querem que a parte oriental da cidade que os israelitas ocuparam em 1967, que lhes foi atribuída nos Acordos de Paz de Oslo, venha a ser a capital do seu futuro Estado.

Reagindo à decisão da Guatemala, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana emitiu um comunicado, na segunda-feira, a condenar a “ação ilegal e vergonhosa” que “vai totalmente contra os desejos dos líderes religiosos em Jerusalém” e contra a resolução não-vinculativa aprovada na ONU. O mesmo tom crítico foi adotado pelo Presidente da Bolívia. “Num ato de escárnio de toda a comunidade internacional, o governo da Guatemala ignorou a resolução da Assembleia [Geral] da ONU e decidiu mudar a sua embaixada para Jerusalém”, escreveu Evo Morales no Twitter.

Desde o controverso anúncio de Trump, milhares de muçulmanos em inúmeras cidades do mundo, de Jacarta a Istambul, passando por Rabat e Amã, têm saído às ruas em solidariedade com os palestinianos e contra uma decisão que, para muitos especialistas, vem enterrar o processo de paz no Médio Oriente. A Cisjordânia e Jerusalém Oriental, ocupadas por Israel há várias décadas, também têm sido palcos de manifestações contra a decisão de Trump.

Em menos de um mês, mais de 2900 pessoas ficaram feridas e 500 foram presas nos dois territórios, com as tropas israelitas a usarem balas reais e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Ao todo, pelo menos 15 pessoas já morreram, nas últimas três semanas, nos territórios palestinianos, seis delas na Faixa de Gaza, na sequência de bombardeamentos israelitas.