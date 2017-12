Ex-presidente peruano: “Peço-lhes perdão, de todo o meu coração”

Recebeu um perdão do Presidente e pediu perdão ao povo. O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que se encontrava a cumprir uma pena de 25 anos de prisão até lhe ter sido concedido um controverso indulto pelo atual Presidente do país, pediu esta terça-feira “perdão” pelos atos cometidos pelo governo que liderou entre 1990 e 2000.

Num vídeo gravado a partir da clínica onde está internado e partilhado nas redes sociais, Alberto Fujimori, de 79 anos, afirmou estar “consciente de ter defraudado” alguns dos seus “compatriotas”. “Peço-lhes perdão, de todo o meu coração”, afirmou o ex-presidente, dizendo-se ainda “surpreendido” com a notícia do indulto humanitário concedido na segunda-feira pelo Presidente Pedro Pablo Kuczynski, ao qual agradeceu “muito” pela “decisão complexa” e “gesto magnânimo”.

A decisão de perdoar o ex-governante, que foi condenado em 2007 por suborno e abuso de poder e em 2009 por violações dos direitos humanos (foi culpado pela morte de 25 pessoas em 1991 e 1992, perpetradas pelo grupo militar encoberto Colina), encontrando-se até domingo a cumprir uma pena de 25 anos, foi justificada com considerações sobre o seu estado de saúde. Segundo um comunicado emitido pela presidência do Peru, Alberto Fujimori sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável, e as condições da prisão “representam um risco grave para a sua saúde”.

Há, no entanto, quem acredite que o perdão foi concedido mediante um acordo negociado pelo partido no poder para evitar a destituição do atual presidente, acusado de ter aceitado subornos da empresa brasileira de construção civil Odebrecht. O partido Força Popular, o maior do Parlamento peruano e liderado pela filha mais velha do ex-presidente, Keiko Fujimori, tinha anunciado três dias antes do perdão presidencial que iria votar a favor da destituição de Kuczynski. Isso acabou, no entanto, por não acontecer, visto que dez deputados daquele partido, incluindo o irmão mais novo de Keiko, Kenji, decidiram abster-se.

Durante o fim de semana, foram milhares os manifestantes que saíram às ruas principais cidades do Peru para manifestar o seu descontentamento face à decisão. Uma das marchas, a maior, reuniu cerca de seis mil pessoas em Lima, a maioria das quais na praça central de San Martín. Uma pessoa foi detida, depois de a polícia ter usado gás lacrimogéneio para dispersar os manifestantes. Os protestos prolongaram-se até segunda-feira, tendo algumas pessoas decidido deslocar-se ao hospital onde o ex-governante se encontra internado para, a partir do exterior, chamar-lhe “traidor”.

Também como forma de protesto, vários membros do partido no poder, o PPK (movimento Peruanos pela Mudança), anunciaram a sua demissão. Um dos deputados, Gino Costa, anunciou a sua demissão numa mensagem partilhada no Facebook, em que disse “concordar com a prerrogativa do Presidente de conceder um perdão humanitário, mas não com a forma como foi feito”. A mesma posição foi tomada pelos responsáveis pelos gabinetes de defesa dos direitos humanos do Ministério da Justiça do Peru, incluindo Roger Rodríguez, diretor-geral de direitos humanos, que em 2013 fez parte de uma comissão que recomendou que não fosse concedido perdão a Fujimori. Na sua carta de demissão, Rodríguez denunciou a “manipulação da realidade”. Outro funcionário do Estado peruano divulgou uma carta em que diz ser “insustentável permanecer na instituição (...) e representar um gabinete que dialoga permanentemente com as vítimas”.