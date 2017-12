Canadá expulsa embaixador da Venezuela em resposta a passo semelhante de Caracas

Expulsão dos dois principais diplomatas venezuelanos de Ottawa surge depois de o governo de Maduro ter expulsado o encarregado de negócios da missão diplomática canadiana e o embaixador do Brasil em Caracas pelo que diz ser a “ingerência permanente e insistente” dos dois países nos assuntos internos da Venezuela

O governo do Canadá anunciou, esta terça-feira, que expulsou o embaixador da Venezuela em Ottawa, Wilmer Barrientos Fernández, e o encarregado de negócios daquela missão diplomática, Ángel Herrera, após Caracas ter dado esse passo, este fim-de-semana, quando expulsou alguns diplomatas estrangeiros do seu território pelo que diz ser a ingerência dos seus governos nacionais nos assuntos internos da Venezuela.

“Os canadianos não vão ficar parados enquanto o governo da Venezuela rouba ao seu povo os seus direitos humanos e democráticos fundamentais enquanto lhes nega acesso básico a ajuda humanitária”, sublinhou a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, em comunicado. “Vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros na região para pressionar o regime antidemocrático de [Nicolás] Maduro e para restaurar os direitos do povo venezuelano.”

Segundo Freeland, Barrientos Fernandéz já está fora do país pelo que não será autorizado a regressar a Caracas. Já Herrera, chargé d'affaires da embaixada venezuelana em Ottawa, recebeu ordens para abandonar o Canadá esta semana. O governo de Justin Trudeau tem tecido críticas a Maduro pela repressão, perseguição e tortura de opositores no âmbito de protestos anti-governo que provocaram mais de 120 mortos ao longo do último ano — e que levaram o Canadá, a par de outros países como os EUA, a impôr sanções a proeminentes figuras do governo de Maduro.

Face ao reforço das críticas vindas do Canadá, a líder da poderosa Assembleia Constituinte da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou no sábado que o encarregado de negócios da embaixada canadiana em Caracas, Craig Kowalik, foi declarado persona non grata no país. Ao anunciar essa decisão — a par da expulsão do embaixador brasileiro, Ruy Pereira, por alegada violação do Estado de Direito pelo governo de Michel Temer —, Rodríguez acusou Kowalik de “interferência permanente e insistente, rude e invulgar nos assuntos internos da Venezuela”.