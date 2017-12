Rei de Espanha pede “respeito pelo pluralismo” na Catalunha: “O caminho não pode levar de novo ao conflito ou à exclusão”

Mais contido e mais "otimista": assim foi o tom com que o rei de Espanha, Felipe VI, se dirigiu ao país na sua mensagem de Natal, com foco na situação catalã e nos resultados dúbios das eleições de quinta-feira. A comparação é feita tendo em conta a última vez que falara sobre a Catalunha, no marcante discurso de três de outubro em que atacou a "deslealdade inadmissível" da causa independentista.

A expectativa era grande: há mais de dois meses que Felipe não falava sobre o tema quente que tem marcado a atualidade espanhola e o ex-presidente da Generalitat (Governo regional catalão), Carles Puigdemont, já viera desafiá-lo a "rectificar" o tom do discurso de três de outubro. Não houve um recuo propriamente dito, mas desta vez Felipe VI preferiu fazer das suas palavras um apelo ao "respeito", "responsabilidade" e "convivência serena".

"O caminho não pode levar de novo ao conflito ou à exclusão, que - como já sabemos - só geram discordância, incertidão, desânimo e empobrecimento", declarou o monarca, pedindo por isso aos representantes escolhidos na eleição regional da passada quinta-feira que "enfrentem os problemas que afetam todos os catalães, respeitando a pluralidade e pensando com responsabilidade no bem comum de todos".

Após umas eleições com resultados complicados - o bloco independentista tem maioria no Parlamento regional, mas a força política mais votada foi o partido unionista Cidadãos, de Albert Rivera - o rei de Espanha insistiu que "o caminho deve conduzir a que a convivência no seio da sociedade cataçã - tão diversa e plural como é - recupere a serenidade, a estabilidade e o respeito mútuo, de maneira que as ideias não distanciem nem separem famílias e amigos".

A "mensagem valente" de Felipe

As reações não se fizeram esperar: Rivera apressou-se a dizer, no Twitter, que a mensagem do monarca "representa" o Cidadãos, assim como uma "Espanha moderna, diversa e unida". Já Pablo Iglesias, do Podemos, admitiu que o discurso "muda o tom de três de outubro" mas "adota os argumentos do Partido Popular" de Mariano Rajoy.

Entre os jornais espanhóis houve vários elogios a Felipe e referências constantes ao tom "conciliador" do rei. No diário "El País", o editorial falou de uma "mensagem valente" em que Felipe "cumpriu o seu papel". "A democracia madura de Felipe VI", título do editorial do "El Mundo", foi palco para considerações sobre o "tom deliberadamente positivo" escolhido pelo monarca, com um "suavizar do registo". E o jornal aproveitou para deixar um desejo: "Oxalá o seu aviso não caia no saco roto do fanatismo de uma certa classe política catalã".

No "La Vanguardia", escreveu-se sobre um rei que prioriza "a concordância e o diálogo", com "prudência" e "equilíbrio". Já o ABC, jornal conotado com a direita, destacou que Felipe VI "reiterou a apologia de Espanha que já fazia parte do discurso de três de outubro".