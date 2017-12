Perdão concedido a ex-presidente que cumpria pena de prisão gera polémica no Peru

Um perdão presidencial, um alegado pacto secreto e uma pena de prisão interrompida: são estes os ingredientes principais da intriga política que está a dividir e agitar os ânimos no Peru, depois de uma decisão de o presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, ter decidido conceder um perdão ao ex-presidente Alberto Fujimori, que se encontrava a cumprir pena de prisão.

A decisão foi conhecida este sábado e justificada num comunicado emitido pela presidência em que se esclarece que foi concedido um "perdão humanitário" a "Alberto Fujimori e sete outras pessoas em condições semelhantes", conforme cita a BBC. Tudo porque o ex-presidente, que foi condenado em 2007 por suborno e abuso de poder e em 2009 por violações dos direitos humanos, encontrando-se até ontem a cumprir uma pena de 25 anos de prisão, enfrenta graves problemas de saúde: "[Fujimori] sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável e as condições da prisão representam um risco grave para a sua saúde", indica a mesma nota.

A decisão é controversa por vários motivos. Em primeiro lugar, o próprio Fujimori, que hoje conta 79 anos, é uma figura que causa grandes divisões no Peru. Académico e filho de pais japoneses, chegou ao poder em 1990 e governou o país até 2000, ficando no seu currículo a melhoria da economia peruana e a atração de investimento estrangeiro para o país. No entanto, é conhecido também pelos escândalos de suborno e abuso de poder e pelas violações de direitos humanos, entre elas a ordem para homicídios de 25 pessoas por esquadrões da morte, explica o "Wall Street Journal".

No Peru, a divisão é clara: quando foi conhecida a notícia do perdão presidencial, manifestantes indignados com a libertação de Fujimori tomaram as ruas em protesto e em confrontos com a polícia, enquanto apoiantes do ex-presidente festejaram diante do hospital para onde foi transferido após o agravamento do seu estado de saúde.

Mas as discordâncias que Fujimori provoca não ficam por aqui e atingem até a sua própria família. A decisão do presidente Pedro Pablo Kuczynski é ainda mais polémica porque acontece apenas três dias depois de a filha mais velha de Fujimori, Keiko, que lidera o partido Força Popular (o maior do Parlamento peruano), ter tentado destituir Kuczynski devido a acusações de corrupção. No entanto, a destituição acabou por não avançar porque dez deputados do Força Popular desistiram de apoiar a iniciativa - entre eles o irmão mais novo de Keiko, Kenji, também deputado. Multiplicam-se agora as acusações de um pacto político que terá servido para trocar a manutenção de Kuczysnki no poder pela libertação do antigo presidente.

Ambos os filhos de Fujimori já se congratularam nas redes sociais pela libertação do pai, enquanto nas ruas manifestantes e apoiantes do ex-presidente reagem à decisão. No Parlamento, dois deputados decidiram mesmo demitir-se em protesto (Vicente Zeballos e Alberto de Belaunde).

José Miguel Vivanco, diretor executivo da Human Rights Watch na América Latina, lamentou o perdão concedido a Fujimori, declarando que "em vez de reafirmar que num Estado de Direito não há tratamento especial para ninguém, a ideia de que esta libertação foi uma negociação política em troca da manutenção de poder (...) ficará para sempre".