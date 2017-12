 Jerusalém. Palestinianos classificam decisão da Guatemala como um “ato vergonhoso e ilegal”

Um “ato vergonhoso e ilegal”. Foi desta forma que o Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano se referiu à decisão da Guatemala de transferir a sua embaixada de Telavive para Jerusalém, anunciada no domingo.

“A decisão vai contra a vontade dos líderes das igrejas em Jerusalém” e viola a recente resolução da Assembleia-geral da ONU a condenar o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por parte dos EUA, lê-se no comunicado divulgado pelo ministério palestiniano, citado pela agência de notícias AFP.

“O Estado da Palestina considera [a decisão] um ato flagrante de hostilidade contra os direitos inalienáveis do povo palestiniano e contra a lei internacional”, refere ainda o ministério, garantindo que a Palestina irá contar com o apoio dos seus “parceiros regionais e internacionais” para se opor à decisão que considera “ilegal”.

Foi este domingo que Jimmy Morales, presidente da Guatemala, anunciou que o seu país - um dos nove Estados-membros, a contar com os EUA, que votou contra a resolução das Nações Unidas - vai seguir o exemplo dos Estados Unidos e transferir a embaixada que tem em Telavive para Jerusalém. Numa mensagem publicada no Facebook, Morales disse ter tomado a decisão depois de ter falado com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. “Falámos da excelente relação que temos desde que Guatemala apoiou a criação do estado de Israel”, afirmou o presidente, acrescentando ter já dado indicações ao ministério do Exterior para avançar com o processo.

A decisão foi saudada por Benjamin Netanyahu, que acredita que outros países venham a seguir o exemplo dos EUA e, agora, da Guatemala. “Outros países vão reconhecer Jerusalém como capital de Israel e anunciar a transferência das suas embaixadas. Um segundo país fez isso e haverá outros. Isto é apenas o começo e é importante”, afirmou o chefe do Governo israelita em comunicado.

Esta semana, a ONU aprovou uma resolução a condenar a decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, formalizada a 6 de dezembro. Além da Guatemala, votaram contra a medida Israel, Honduras, Togo, Micronésia, Nauru, Palau e as ilhas Marshall. Outros 35 países abstiveram-se, entre eles o Canadá, México, Argentina, Polónia, Hungria e República Checa. Donald Trump não gostou da resposta negativa e massiva à sua decisão e ameaçou tomar nota dos países que votaram a favor da resolução e cortar-lhes as ajudas financeiras. “Eles recebem centenas de milhões de dólares, às vezes milhares de milhões e agora querem votar contra nós. Bem, nós vamos estar atentos a esses votos. Deixem-nos votar contra nós. Vamos poupar muito. Não estamos preocupados”, afirmou o Presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

Papa pede “solução negociada que permita a coexistência pacífica” de Israel e Palestina

Já esta segunda-feira, dia de Natal, o Papa Francisco defendeu a solução de dois Estados para resolver o conflito entre Israel e a Palestina. “Rezemos para que entre as duas partes prevaleça a vontade de retomar o diálogo e que se possa finalmente chegar a uma solução negociada que permita a coexistência pacífica entre os dois estados”, afirmou o chefe da Igreja Católica a partir da varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a sua habitual mensagem de Natal.

Durante o seu discurso, o Papa disse ainda esperar que os problemas na península norte-coreana sejam resolvidos e apelou à “confiança recíproca, no interesse do mundo inteiro”.