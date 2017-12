Guatemala segue passos dos EUA e desloca a sua embaixada em Israel para Jerusalém

Israel já agradeceu a iniciativa e a "verdadeira amizade" do país. Guatemala foi um dos nove países que votaram contra uma resolução da ONU que condenava a deslocação da embaixada dos EUA para Jerusalém

Depois de ter sido um dos nove países a votar contra a resolução da ONU que condenava a iniciativa dos EUA de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, Guatemala vai dar mais um passo ao lado do país de Trump deslocar também a sua embaixada de Telavive para Jerusalém.

O anúncio foi feito pelo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que disse ter tomado esta decisão depois de falar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. "Falámos da excelente relação que temos desde que Guatemala apoiou a criação do estado de Israel", adiantou Morales no Facebook, acrescentando que já deu indicações ao ministério do Exterior para começar as diligências neste sentido.

Esta semana, a ONU votou uma resolução que desaprovava a iniciativa dos Estados Unidos, com 128 estados a censurarem a ação anunciada por Trump (entre os quais se inclui Portugal, 35 a absterem-se e 9 a votarem contra, entre eles Guatemala. Segundo o "New York Times", República Checa e Roménia poderão ser os próximos países a seguir os passos dos EUA e a deslocarem as suas embaixadas para Jerusalém.

A condenação da ONU aconteceu apesar de ameaças vindas do presidente dos Estados Unidos e da embaixadora do país na ONU, Nikki Haley, que sublinhou: "Os EUA vão lembrar-se deste dia quando forem chamados mais uma vez a fazer a maior contribuição" para a ONU e a "pagar ainda mais e usar a sua influência para benefício" de outros estados-membros.

Segundo conta a BBC, Israel rapidamente se congratulou pela decisão de Guatemala e agradeceu a "amizade verdadeira" demonstrada pelo país. A iniciativa deverá contribuir para a escalada de tensão entre Israel e Palestina, uma vez que este é um dos grandes focos do problema, desde que em 1967 Israel ocupou a cidade e agora considera que deve ser, por inteiro, a sua capital. Já a Palestina reclama como capital a parte este de Jerusalém.