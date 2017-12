Uma Guerra de Tronos à peruana

Era meia noite de dia 21. No parlamento contavam-se votos com evidente tensão. Para que o Presidente caísse eram precisos 87 congressistas. Resultado esperado: entre 85 e 88. No fim, a surpresa geral, apenas 78. Num ápice, Keiko Fujimori foi a grande derrotada da noite.

A figura central da oposição é a filha mais velha de Alberto Fujimori, o ex-presidente e ditador dos anos 90, atualmente preso por corrupção e crimes contra a humanidade. Antes de ser capturado, o pai fugiu do país no ano 2000, deixando-a sozinha no palácio de governo, de onde saiu por entre vaias da multidão. Não esqueceu e obsessionou-se com um regresso pela porta grande.

Em 2010, fez a primeira tentativa, candidatando-se à presidência. Morreu na praia com 49%. Em 2016, nova derrota, desta vez com 49,9%, um amargo de boca compensado pela maioria parlamentar que obteve. E é a partir do parlamento que faz a vida negra ao atual Presidente.

“Vocês não sabem com quem se estão a meter!” Quem proferiu esta ameaça no dia 11 deste mês, é um peso pesado do fujimorismo: Luz Salgado, figura histórica do partido, congressista e ex-presidente do parlamento. Salgado dirigia-se aos fiscais que cumpriam um mandado de busca à sede do fujimorismo. O motivo? Também Keiko se tornou suspeita nessa trituradora chamada Lavajato. Dois dias depois, estava a pedir a vacância presidencial.

“Fazer notar a importância do respeito pela separação de poderes e pela Democracia”. O Expresso soube que a União Europeia entregou confidencialmente esta posição entre as embaixadas dos países membros. O motivo parece claro: este processo de vacância não surge isolado. Em novembro, os fujimoristas apresentaram uma denúncia contra juizes do Tribunal Constitucional, que pretendem substituir e, no mesmo mês, afastar o Fiscal de la Nación (Procurador Geral da República), que é titular do orgão que investiga Keiko.

“São velhas práticas que conhecemos dos anos 90”, diz ao Expresso o politólogo e professor universitário Carlos Fernandez Fontenoy. Keiko sabe que está a ser investigada e “...teme ser presa, é por isso que usa o parlamento para tomar o poder e bloquear as instituições judiciais”.

Se nada é fácil na política peruana, menos o é na família do ex-ditador. Kenji, o irmão de Keiko, espécie de enfant terrible, é o congressista mais votado. Nas últimas eleições assumiu-se como potencial presidenciável em caso de derrota da irmã. Não compareceu para votar na segunda volta e, ultimamente, tem-se esforçado para opor humor à crispação de Keiko, dificultando-lhe a vida e recebendo em troca vários processos disciplinares.

Os grandes vencedores foram o Presidente e o irmão de Keiko, que conseguiu levar oito congressistas do partido a votar consigo, número suficiente para retirar a maioria absoluta à irmã e para se afirmar como alternativa interna. Só Keiko saiu derrotada, que nesta situação já não consegue amedrontar o poder judicial... e no Peru, isso pode mudar o seu destino.

Assim, Kenji acusa a irmã por não ter permitido a votação duma lei que levaria o pai a cumprir pena em casa. Um Alberto Fujimori livre seria uma sombra sobre a filha.

Texto publicado na edição do Expresso de 23/12/2017