Sobe para 182 número de mortos causados por tempestade nas Filipinas

O número de vítimas mortais da tempestade tropical Tembin, no sul das Filipinas, aumentou para 182, contra o anterior balanço oficial, de 133 vítimas, segundo adiantou hoje a polícia local citada pela agência AFP.

A tempestade tropical Tembin, com rajadas de ventos de até 125 quilómetros por hora, causou inundações e deslizamentos de terras que devastaram uma aldeia, segundo a polícia.

Os últimos números da polícia indicavam 133 vítimas, incluindo 36 vítimas cujos corpos foram recuperados das águas do rio Salog, na ilha de Mindanao, e que segundo um responsável da polícia serão provenientes da localidade de Salvador, a montante.

As autoridades locais de Sapad indicaram por seu lado ter recuperado 17 outros corpos mais a montante.

Sapad e Salvador situam-se na província de Lanao do Norte, no noroeste da ilha, uma das mais afetadas pela tempestade Tembin.

As Filipinas são anualmente afetadas por cerca de 20 tufões e tempestades, mas Mindanao, a grande ilha do sul, com cerca de 20 milhões de habitantes, é normalmente poupada. Mais de 12.000 habitantes desta ilha tiveram de abandonar as suas casas.

Segundo a polícia, 19 pessoas morreram na aldeia de Dalama, perto da cidade de Tubod. "O rio pôs-se a crescer e a maior parte das casas (de Dalama) foram arrastadas. A aldeia já não existe", disse à France-Presse Gerry Parami, da polícia de Tubod.

A lama e as rochas arrastadas pelas inundações soterraram também quarenta casas na aldeia de Piagapo, matando pelo menos dez pessoas, segundo um representante da proteção civil da província de Lanao del Sur, Saripada Pacasum.

A tempestade provocou ainda cortes de eletricidade de comunicações, dificultando a tarefa de estabelecer o número de vítimas.

Na península de Zamboanga, refere a televisão local, pelo menos três localidades foram afetadas pelas inundações, havendo registo de pelo menos 28 mortos e 81 desaparecidos, segundo a polícia.

A tempestade tropical deverá atingir ao fim do dia de hoje a ilha de Palawan, a oeste de Mindanao, segundo o serviço meteorológico filipino.

A Tembin surgiu menos de uma semana após a passagem da tempestade tropical Kai-Tak, que devastou o centro das Filipinas, fazendo 54 mortos e 24 desaparecidos.