Relações entre Venezuela e Brasil azedam

O Governo brasileiro indicou hoje que, a confirmar-se a decisão de declarar o embaixador daquele país na Venezuela, Ruy Pereira, como ‘non grato’ (indesejado), irá aplicar “medidas recíprocas”.

“Caso se confirme, essa decisão demonstra, uma vez mais, o caráter autoritário da governação de Nicolás Maduro e a sua falta de disponibilidade para qualquer tipo de diálogo”, disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A tutela do Governo de Michel Temer informou, na mesma nota, que “teve conhecimento” da decisão da presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez, de que este órgão “tinha decidido declarar o embaixador do Brasil em Caracas [capital de Venezuela] como ‘persona non grata’”.

Caso isso aconteça, “o Brasil aplicará as devidas medidas recíprocas”, adianta o Ministério das Relações Exteriores.

O Governo brasileiro tem feito críticas públicas à gestão de Nicolás Maduro já que além de discordar das ações tomadas pelo líder venezuelano enfrenta dificuldades para acolher milhares de venezuelanos que desse o ano passado fogem da fome e se refugiam nos Estados brasileiros do Acre e Amazonas, localizados perto da fronteira com a Venezuela.

Entretanto, uma comissão da Assembleia Constituinte da Venezuela anunciou este sábado, noticia o El País, ter recomendado a libertação de mais de oitenta opositores detidos durante as manifestações contra o presidente Nicolas Maduro realizadas este ano e em 2014. “Esperamos que nas próximas horas esta medida se concretize”, disse Delcy Rodriguez (na foto), presidente da Assembleia, em conferência de imprensa.

Os potenciais beneficiários desta medida são condenados “tanto na jurisdição civil, como militar”, disse Rodriguez. Uma das alternativas á privação de liberdade poderá ser o trabalho comunitário. Delcy, que preside também à Comissão da Verdade, sublinhou que quem sair em liberdade deverá apresentar-se perante a Comissão nos próximos dias, “com um sentido pedagógico, da cultura da paz e da tolerância”.

Ainda segundo o El País, Delcy Rodriguez afirmou que esta medida se insere no espírito da quadra natalícia e que deve ser assumido em definitivo “que os acontecimentos promovidos pela oposição venezuelana extremista, e que provocaram a morte de venezuelanos, não devem voltar a repetir-se

Esta semana, diz ainda o jornal espanhol, a oposição solicitou ao presidente Nicolas Maduro a libertação de “presos políticos" antes do