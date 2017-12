Fiança de bin Talal fixada em 6000 milhões de dólares

É um dos homens mais ricos do Médio Oriente e membro da realeza saudita. O príncipe Alwaleed bin Talal é investidor em empresas como o Twitter, a Apple, o Citigroup, a News Corporation de Rupert Murdoch, a cadeia hoteleira Four Seasons e a Lyft, empresa rival da Uber. Em novembro passado, foi detido no âmbito de uma investigação anti-corrupção no seu país, juntamente com onze príncipes, quatro ministros e dezenas de ex-ministros, por ordem de um comité anti-corrupção criado pelo rei Salman bin Abdulaziz. Esta ação teve como objetivo uma reforma ativa para combater um problema persistente do Reino nas últimas décadas, explicou o soberano.

Agora, sabe-se que a fiança fixada para a libertação de bin Talal - que tem uma fortuna avaliada em mais de 15 mil milhões de euros, segundo a revista Forbes - foi fixada em 6000 milhões de dólares. Pagará?