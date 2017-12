Rajoy. Resultado das eleições catalãs “não é extrapolável” a nível nacional

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, garantiu esta sexta-feira perante a direção do partido que irá até ao fim da legislatura e sublinhou que os resultados das eleições catalãs "não são, como nunca foram, extrapoláveis e nível nacional".

Fontes oficiais do Partido Popular (PP), citadas pela agência noticiosa espanhola EFE, asseguraram também que Ro ade na Catalunha, recordando que as medidas tomadas em torno do artigo 155 da Constituição continuam em vigor.

As declarações de Rajoy foram feitas numa intervenção perante a Direção Nacional do PP, em Madrid, na presença do candidato dos "populares" às eleições, Xavier García Albiol, muito aplaudido na sessão, indica a EFE.

Por outro lado, e segundo fontes partidárias do Cidadãos, Rajoy telefonou esta sexta-feira ao líder dos "laranjas", Albert Rivera, para o felicitar pela vitória de Inês Arrimadas nas eleições de quinta-feira na Catalunha.

Segundo o próprio Rivera, contactado pela agência espanhola EFE, Rajoy limitou-se a dar-lhe os parabéns pelos resultados e em nenhum momento falou de questões relacionadas com o futuro da Catalunha.

"O tempo haverá de o fazer", sublinhou Rivera, para quem Charles Puidgemont, "um fugitivo da justiça", não pode ser um interlocutor "válido" para resolver a questão catalã.

A declaração de Rivera sobre Puidgemont, exilado em Bruxelas, foi considerada pela EFE como uma resposta ao convite feito pelo líder da JxCat a Rajoy para que ambos se reúnam fora de Espanha e sem quaisquer condições prévias de nenhuma das partes.

Até agora, Rajoy ainda não se pronunciou sobre o convite de Puidgemont.