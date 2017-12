Rajoy: bloco independentista “não representa a vontade de todos os catalães”

Mariano Rajoy, presidente do Governo espanhol, disse esta sexta-feira estar disponível para iniciar um diálogo “dentro da lei, construtivo, aberto e realista” com o próximo governo da Catalunha.

Questionado pelos jornalistas, em conferência de imprensa esta sexta-feira, sobre se assume responsabilidade pelos resultados obtidos nas eleições pelo PP (Partido Popular) na Catalunha - que perdeu oito deputados face a 2015 - Mariano Rajoy respondeu apenas que “o primeiro-ministro assume as responsabilidades sobre tudo o que aconteça no PP, tal como o fazem todos os membros do partido em Espanha”.

O Presidente do Governo espanhol recusou-se ainda a aceitar que a aplicação do artigo 155 da constituição espanhola, que permite interferir na autonomia das regiões autónomas, tenha-se revelado “dispendiosa e contraproducente”. “Julgo que o artigo 155 foi aplicado quando tinha de ser. Não foi aplicado quando o governo da Catalunha se rebelou pela primeira vez contra a lei. Foi aplicado com o consentimento de uma maioria no senado e foi aplicado de forma inteligente”, afirmou Rajoy.

As eleições de quinta-feira na Catalunha terminaram com uma vitória do Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas. Uma vitória que poderá não ser suficiente para formar Governo, uma vez que os três partidos independentistas - Juntos pela Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e Candidatura Unidade Popular (CUP) - obtiveram votos suficientes para poder coligar-se e governar. Trata-se de um cenário muito provável, e Rajoy sabe-o. “A parte má destes resultados, do meu ponto de vista, é que aqueles que quiseram de facto uma mudança não conseguiram lugares suficientes para poder implementá-la”.

Ainda assim, o presidente do Governo espanhol recusa-se a aceitar essa solução governativa, alegando que não “representa a vontade de todos os catalães”. Rajoy sublinhou que o bloco independentista perdeu dois lugares em relação às eleições regionais de 2015 e que nas eleições deste ano conseguiu apenas 47.6% dos votos. “Os resultados de ontem mostraram que ninguém pode falar pela Catalunha se não tomar a Catalunha como um todo. Nestas eleições ficou muito claro que a Catalunha não é monolítica. A Catalunha é plural e todos nós precisamos de nutrir essa pluralidade como uma virtude e uma fonte de riqueza”.

Mariano Rajoy disse acreditar que, “daqui em diante, a Catalunha vai entrar numa nova fase”, uma fase “baseada no diálogo e não no confronto, na cooperação e não na imposição, na pluralidade e não no unilateralismo”. Rajoy assegurou ainda que o seu governo está preparado para colaborar com qualquer governo da Catalunha que respeite a lei e trabalhe para restaurar a estabilidade, a segurança e a harmonia social na região. “Sem respeito pela lei, e sem um governo catalão responsável e que a respeite, não será possivel ter segurança”, afirmou.

Esta sexta-feira de manhã, e perante os resultados de um sufrágio de que saiu em grande medida vitorioso, Carles Puigdemont convidou Mariano Rajoy para um encontro entre os dois. “A Catalunha quer ser um estado independente, mas o próximo passo é falar com Mariano Rajoy”, afirmou o ex-presidente da Catalunha, agora exilado em Bruxelas, cujo partido Juntos pela Catalunha obteve um surpreendente segundo lugar nas eleições. Classificando o resultado do sufrágio como uma “bofetada na cara” de Rajoy, Puigdemont disse ser urgente “adotar uma nova fórmula”, visto que a antiga “já não funciona”.

Rajoy, por sua vez, fez questão de declinar de imediato o convite, garantindo que a única pessoa com quem se sentará à mesa para conversar é Inés Arrimadas, a jovem líder do Ciudadanos e “única vencedora das eleições”. Mariano Rajoy não esclareceu se Puigdemont poderá vir a assumir o cargo de líder do governo da Catalunha caso seja essa a vontade dos três partidos independentistas. Ao ex-presidente exilado em Bruxelas foi-lhe já dito que será preso assim que pisar território espanhol.