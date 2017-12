Mulher dá à luz bebé cujo embrião esteve congelado 25 anos

Quando o embrião foi gerado a mulher que o viria a receber e a fazer a sua gestação tinha apenas um ano de idade

Emma Wren Gibson nasceu a 25 de novembro passado no Tennessee, Estados Unidos, como um bebé saudável, cerca de 25 anos depois do seu embrião ter sido gerado.

A University of Tennessee Preston Medical Library indicou tratar-se do recorde do bebé que se desenvolveu a partir do embrião que esteve mais tempo congelado.

“Emma é um milagre tão grande”, afirmou o seu pai Benjamin Gibson. “Eu penso que ela parece muito perfeita para ter estado congelada todos estes anos”, acrescentou.

Após a fertilização in vitro do óvulo, o embrião foi congelado criogenicamente em 1992. Na altura, Tina Gibson, a mulher que o viria a fazer a sua gestação, tinha apenas um ano de idade.

“Eu irei sempre recordar-me do que os Gibson disseram quando lhes foi apresentada a imagem dos seus embriões na altura da transferência: ‘Estes embriões poderiam ter sido os meus melhores amigos’”, comentou Jeffrey Keenam, o obstetra-ginecologista do University of Tennessee Medical Center que efetuou o implante.

Face à sua incapacidade de terem um filho biológico, o casal optou por recorrer a embriões guardados em nitrogénio.

Esta forma de reprodução já é efetuada desde 1984, mas este foi o embrião mais antigo a ser utilizado com sucesso (o anterior recorde era de um embrião com 20 anos),

Congelado a 12 de outubro de 1992, o embrião fora gerado por pais cuja identidade permaneceu anónima. Benjamin e Tina escolheram os embriões com base na informação genética dos pais. Eles procuraram um que estivesse próximo das suas caraterísticas físicas (ambos são de baixa estatura) e tendo em conta o historial médico dos pais. O primeiro que escolheram não foi viável, vindo depois a serem bem sucedidos no seguinte.