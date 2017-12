Dissolvido o Tribunal Penal para a antiga Jugoslávia

A maioria das pessoas com mais de trinta e tal anos ainda se recordam de uma cena que era frequente ver na televisão em meados dos anos 90: numa cidade com edifícios meio destruídos, uma mulher ou um homem (ou às vezes uma criança) com um saco de compras na mão, corria muito rapidamente de um lado para o outro da rua, procurando fugir ao sniper que os tomava como alvo. Nem sempre conseguiam.

Que a cena acontecesse em território europeu, quase no final do século XX, parecia espantoso. Mas revelava o poder terrível da História – e da demagogia. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da URSS, o chamado bloco soviético desagregou-se, e os países que dele faziam parte entraram nas suas várias versões do caos. A mais dramática de todas foi na antiga Jugoslávia, um país oficialmente “não-alinhado” mas que também assumia a forma de uma república socialista.

Composta por etnias diferentes, a Jugoslávia fora mantida inteira durante décadas pela mão firme do seu líder, o marechal Tito. Falecido este, não tardou muito até eslovenos, croatas, bósnios muçulmanos e albaneses começarem a reclamar autonomia face ao grupo dominante, os sérvios, que dominavam o exército nacional jugoslavo.

Não vamos aqui resumir as atrocidades das guerras civis que horrorizaram a Europa e o mundo nesses anos. Digamos apenas que incluíam inumeráveis repetições daquelas cenas com os snipers e trouxeram de volta um termo e uma realidade que julgávamos proscritos da Europa para sempre – genocídio. Outro resultado foi o estabelecimento do primeiro tribunal criminal internacional após o de Nuremberga, que julgou os nazis após a Segunda Guerra Mundial.

O julgamento de Srebrenica

Em 1993, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu criar “um tribunal para a ação penal contra pessoas responsáveis por violações sérias da lei humanitária internacional cometidas no território da antiga Jugoslávia desde 1991”. O resultado dessa intenção materializou-se no Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia (TPIJ), sediado na Haia.

Logo em 1994, foi emitida a primeira acusação, contra um guarda (sérvio) de um campo de concentração na Bósnia. Dezenas de outras se seguiram contra alegados responsáveis por atrocidades, a nível superior e inferior. Ao longo de quase duas décadas e meia de existência, o TPIJ acusou um total de 161 indivíduos e sentenciou 90.

A maior parte deles foram sérvios, porque o foram a maioria das atrocidades cometidas. Mas também houve croatas, montenegrinos, albaneses e outros. Um dos últimos e mais importantes condenados, já em 2017, foi o general Ratko Mladic, responsável pelo massacre de 8 mil homens e rapazes no enclave bósnio de Srebrenica. O ano passado tinha sido a vez de Radovan Karadzic o ex-presidente da Republika Srpska.

Efeito significativo mas limitado

Outro sérvio, o comandante Slobodan Praljak, cometeu suicídio com veneno em pleno tribunal há três semanas, logo a seguir a escutar a sua condenação. Um ato a lembrar o suicídio de Hermann Göring em Nuremberga, e um final adequadamente trágico para o TPIJ, que esta quinta-feira foi formalmente dissolvido numa cerimónia com a presença de António Guterres, o secretário-geral da ONU.

Os acidentes de percurso – outro bastante notório foi o ataque cardíaco que em 2006 matou o ex-presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, antes de o seu processo chegar ao fim – não eliminam os méritos do TPIJ, que foi precursor do Tribunal Penal Internacional. Um jurista que trabalhou no TPIJ, Geoffrey Nice, resume o seu legado no jornal “The Guardian”: “Hoje, todos os cidadãos razoavelmente educados esperam que o comportamento criminoso na guerra fique sujeito a responsabilização legal internacional. É uma enorme mudança de pensamento.”

O professor e advogado britânico Philippe Sands, que representou queixosos no TPIJ, afirma no mesmo jornal: “A experiência foi mista: não gerou tranquilidade e reconciliação na região, mas produziu julgamentos importantes sobre indivíduos. O cadastro do TPIJ na Jugoslávia, em termos globais, reflete a função significativa mas limitada que a justiça internacional pode ter na resolução de diferenças políticas de longo prazo. É um instrumento no arsenal. Os tribunais ad hoc têm tido um percurso mais fácil do que o seu equivalente global”.