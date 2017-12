Conselho de Segurança da ONU impõe novas sanções à Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU impôs esta sexta-feira, por unanimidade, novas sanções à Coreia do Norte em resposta ao ensaio de um míssil balístico intercontinental no final de novembro.

Os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança aprovaram por unanimidade uma resolução proposta pelos Estados Unidos para impor sanções adicionais contra o regime de Kim Jong-un.

As novas sanções incluem sérias restrições ao envio de produtos petrolíferos para Pyongyang e a repatriação dos norte-coreanos que trabalham no estrangeiro, e cujos rendimentos beneficiam o Governo do país. Segundo os EUA, a resolução reduzirá em quase 90% o acesso do regime a gasolina, gasóleo e outros derivados do petróleo.

Para Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, as sanções enviam uma “mensagem inequívoca” a Pyongyang - “novas provocações terão como resposta mais punições e isolamento”. “O voto do Conselho de Segurança reflete a posição unânime da comunidade internacional”, disse por sua vez Wu Haitao, representante chinês. Também Donald Trump, presidente norte-americano, saudou as medidas adotadas com uma mensagem no Twitter: “O mundo quer paz, não a morte”.

Além das sanções anunciadas, o Conselho de Segurança compromete-se a impor novas reduções no fornecimento de petróleo ao país caso sejam realizados novos ensaios com mísseis balísticos intercontinentais. Em relação aos trabalhadores norte-coreanos no exterior (cerca de 100 mil, na sua maioria na China e Rússia), o texto exige que todos os países os expulsem num prazo máximo de dois anos.

Segundo os EUA, os impostos que estes trabalhadores pagam ao Estado norte-coreano geram mais de 500 milhões de dólares (421 milhões de euros) anuais.

O objetivo da medida, insistem os seus promotores, consiste em dificultar o financiamento dos programas de armamento norte-coreanos e forçar Pyongyang a negociar.

Em 2017, a ONU endureceu por várias vezes as sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao incremento dos ensaios nucleares e de mísseis concretizados pelo regime. No total, foram já aprovadas dez resoluções para impor sanções adicionais.

As decisões esta sexta-feira aprovadas são uma resposta ao ensaio realizado em finais de novembro, quando foi utilizado um míssil balístico mais avançado. Segundo Pyongyang e numerosos especialistas, o projétil tem capacidade para alcançar todo o território continental dos Estados Unidos.