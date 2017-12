Congresso do Peru salva Presidente Kuczynski da destituição

O Congresso do Peru votou na quinta-feira contra a destituição do Presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, com 79 deputados, menos do que a maioria necessária, a votarem a favor do afastamento do líder por suspeitas de corrupção.

Para ser aprovada, a moção precisava de um mínimo de 87 votos favoráveis. Do total de legisladores, 19 votaram contra a destituição, 21 abstiveram-se e outros dez nem sequer compareceram à sessão, que ficou marcada por 10 horas de debates durante os quais Kuczynski voltou a garantir aos deputados que não aceitou qualquer dinheiro ilícito da gigante de construção brasileira Odebrecht e em que voltou a acusar a oposição de tentar orquestrar um golpe contra ele.

Quando as primeiras acusações lhe foram tecidas, o Presidente, de 79 anos, começou por desmentir qualquer envolvimento com a empresa brasileira, admitindo mais tarde que trabalhou para ela como conselheiro mas que não recebeu quaisquer pagamentos fraudulentos.

O dinheiro da Odebrecht foi transferido para a Westfield Capital Ltd, uma empresa detida por Kuczynski. Confrontado com esta acusação, o líder disse que, apesar de ser o dono dessa empresa, não foi ele quem geriu os pagamentos. Também garantiu que, enquanto integrou o governo do antigo Presidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006), não esteve envolvido nos negócios da sua empresa.

Os que ficaram ao lado do Presidente acusaram a oposição, em particular o partido de direita Força Popular, de estar a tentar executar um golpe contra Kuczynski para tomarem o poder. A líder do partido que controla o Congresso peruano, Keiko Fujimori, perdeu as eleições de 2016 para o atual líder com uma curta diferença de votos.

Com outros membros da oposição, Fujimori acusa Kuczynski de mentir repetidamente sobre as suas ligações à Odebrecht, mas também ela está a ser investigada por alegadas doações ilegais que recebeu da empresa brasileira. A procuradoria-geral peruana também está a investigar Toledo por causa de alegados subornos pagos pela Odebrecht, cujo esquema de pagamentos ilícitos está a ser investigado em 16 países, entre eles Portugal.