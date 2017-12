Catalunha. O plebiscito que veio baralhar e voltar a dar

Carles Puigdemont considera-se o vencedor das eleições antecipadas na Catalunha; acima disso, o presidente do governo regional suspenso de funções pelo chefe do Executivo central, Mariano Rajoy, fala numa vitória da "república catalã" sobre a "monarquia espanhola". Mas as negociações para a formação de governo deverão ser mais difíceis do que o que as suas declarações na noite de quinta-feira sugerem.

Com quase todos os votos contabilizados, confirma-se que os partidos independentistas da Catalunha conquistaram uma maioria simples, reduzida. O Cidadãos, partido de centro-direita constitucionalismo, foi aquele que, sozinho, conquistou mais votos e elegeu mais deputados para o novo parlamento regional.

O resultado disto é que, esta sexta-feira, continua a não se saber quem irá formar a próxima Generalitat para governar no rescaldo do caos e incerteza instalados na comunidade autónoma após o anterior governo regional ter avançado com um referendo não-vinculativo considerado ilegal pelo governo central de Rajoy — e que este tentou travar à força da violência em outubro, antes de impor controlo direto sobre a Catalunha com recurso ao artigo 155 da Constituição espanhola.

Rajoy esperava que a ida às urnas antecipada para esta semana viria restaurar a estabilidade mas, em vez disso, os catalães e todos os espanhóis acordaram esta sexta-feira para um cenário não muito diferente do que o levou às urnas, de contínua e profunda incerteza política — e o grande derrotado acabou por ser, precisamente, o Partido Popular (PP) do chefe do governo central, que passou de 11 deputados para três no parlamento regional.

"Este é um resultado que ninguém pode disputar", declarou Puigdemont num discurso transmitido em direto a partir de Bruxelas, para onde fugiu logo a seguir à consulta de há um mês e meio. "A república da Catalunha venceu e o Estado espanhol foi derrotado. Rajoy e os seus aliados perderam."

Com quase 100% dos votos contabilizados, confirma-se que a coligação Juntos pela Catalunha (JxCat), liderada por Puigdemont, a par da Esquerda Republicana Catalã (ERC) e da Candidatura Unidade Popular (CUP) conquistaram um total de 70 assentos, o que significa que as três forças separatistas têm, em conjunto, uma maioria curta no parlamento face aos constitucionalistas.

O Cidadãos conquistou 25,3% dos votos, elegendo 37 dos 137 membros da câmara. À BBC, a líder do partido unionista, Inés Arrimadas, declarou o seu partido "vitorioso" e garantiu que quer ser ela a liderar uma futura coligação de governo. "É difícil, mas vamos tentar." Com os três assentos do PP e os 17 conquistados pelo Partido Socialista Catalão (PSC), os movimentos favoráveis à manutenção do statu quo detêm, juntos, 57 assentos, menos 13 que os independentistas.

Acima de tudo, a grande vitória foi, não a de um ou mais partidos, mas da democracia. Talvez movidos pelas cenas de violência que marcaram a agenda internacional no dia do referendo, mais de 80% dos eleitores chamados a decidir o seu futuro saíram de casa ontem para votar, um recorde na História eleitoral catalã.

O que acontece agora?

Depois de ter ficado sempre ao lado de Rajoy e de Madrid, a Comissão Europeia declarou que a sua posição quanto à questão da Catalunha independente não se alterou apesar dos resultados desta eleição. "A nossa posição é bem conhecida e tem sido regularmente reforçada, a todos os níveis. Não vai mudar", declarou o porta-voz do Executivo comunitário, Alexander Winterstein à AFP. "Em relação às eleições regionais, não temos comentários a fazer."

Pelas 7h30 da manhã, o governo espanhol ainda não tinha tecido quaisquer comentários aos resultados do plebiscito, com a maioria dos analistas a defenderem que o sucesso dos partidos separatistas, ainda que com curta margem, significa que a questão da independência não vai desaparecer facilmente e que a bola volta agora a estar do lado de Madrid.

Perante tudo isto, os jornalistas e correspondentes estrangeiros em Barcelona continuam sem saber se, face aos resultados, Puigdemont vai ser renomeado presidente do governo regional e se, no caso de isso acontecer, vai ser autorizado a regressar da Bélgica. Neste momento, e sob as ordens ditadas antes das eleições pelas autoridades judiciais a pedido de Rajoy, enfrenta detenção imediata caso entre no território espanhol. O número dois do seu anterior governo e líder da ERC, Oriol Junqueras, continua na prisão.