Férias do primeiro-ministro canadiano em ilha de Aga Khan violam lei de ética

Um relatório divulgado esta quarta-feira conclui que o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, violou a lei de ética ao ter passado as férias de Natal de 2016 numa ilha privada de Aga Khan, nas Caraíbas.

O relatório elaborado pela comissão de ética refere que Justin Trudeau desrespeitou artigos da lei sobre conflitos de interesses e que o chefe do governo canadiano não é um amigo pessoal de Aga Khan, pelo que não deveria ter aceite o convite do líder do Imamato Ismaelita. “As férias do sr. Trudeau ou da sua família poderiam ser razoavelmente vistas como forma de obter influência junto do primeiro-ministro. O chefe de Governo tem de garantir que resolve os seus assuntos privados de forma a não serem incompatíveis com os seus deveres públicos”, declarou a comissária de Conflitos de Interesse e Éticos, Mary Dawson, citada pelo “The New York Times.”

A relatora da comissão garantiu ainda que não houve interações entre o primeiro-ministro canadiano e Aga Khan até Justin Trudeau se ter tornado líder do Partido Liberal do Canadá, apesar de o governante ter referido, por diversas vezes, que o líder da comunidade ismaelita era um “amigo próximo da família”. Segundo Mary Dawson, o único contacto entre os dois ocorreu há 17 anos no funeral de Pierre Trudeau, antigo primeiro-ministro do Canadá e pai de Justin Trudeau.

O documento refere também que o governante ou a sua família foram convidados por três vezes pelo líder da comunidade ismaelita para passarem férias na ilha caribenha.

Face à divulgação do relatório, o primeiro-ministro australiano viu-se obrigado a pedir desculpas por não ter recusado o convite de Aga Khan e garantiu que tal situação não se irá repetir no futuro. “Assumo inteira responsabilidade por isto. Temos que garantir que o gabinete do primeiro-ministro não tem razões para censura. À medida que avançamos é importante que aprendamos com os erros”, declarou Justin Trudeau, perante uma oposição muito crítica.

De acordo com a legislação canadiana, o chefe do governo e os seus ministros estão impedidos de viajar em aviões ou helicópteros privados e de aceitar presentes ou férias, a não ser que sejam oferecidos por amigos ou familiares, de forma a não serem influenciados nas suas decisões políticas.

No ano passado, o governo canadiano doou 49 milhões de dólares canadianos (32,13 milhões de euros) para a fundação Aga Khan, que inaugurou há três anos o Museu Aga Khan e o Centro Ismaelita no país.