Caso Odebrecht põe presidente do Peru na corda bamba

Dezasseis meses depois depois de ter tomado posse, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) poderá ser hoje afastado pelo parlamento por alegada “incapacidade moral permanente”. O presidente é acusado de ter recebido 4,8 milhões de dólares de subornos por parte da construtura brasileira Odebrecht quando foi primeiro-ministro entre 2004 e 2005. O caso foi revelado na sexta-feira e 94 dos 130 deputados aprovaram a discussão e a votação do caso para esta quinta-feira. Para que hoje seja destituído basta que 87 parlamentares assim o decidam. Um processo que deve a sua rapidez à figura jurídica invocada - “incapacidade moral permanente – a mesma usada para afastar o ex-presidente Alberto Fujimori, pai de Keiko, a atual líder da oposição.

“Trata-se de um golpe de Estado disfarçado” disse esta quarta-feira, Pedro Pablo Kuczynski, citado pela agência noticiosa EFE. “A Constituição e a democracia estão sob fogo. Está em curso um golpe com a cobertura de interpretações legais apresentadas como legítimas”, salientou Kuczynski, num discurso televisivo esta quarta-feira. PPK fez-se acompanhar dos seus dois vice-presidentes Mercedes Aráoz e Martín Vizcarra, também embaixador no Canadá, que devido à rapidez do processo foi obrigado a regressar a Lima no dia de ontem.

O presidente exigiu aos deputados que “respeitem a decisão popular” que o colocou no cargo em junho de 2016, derrotando por cerca de 40 mil votos Keiko Fujimori, a líder da Força Popular.

Mas foi a coligação de esquerda Frente Ampla a primeira a avançar com o pedido de destituição logo na sexta-feira passada, quando foi revelado que a consultora financeira Westfield Capital de que Pedro Pablo Kuczynski era o único proprietário e a First Capital do seu sócio Gerardo Sepúlveda receberam dinheiro da construtora brasileira. Na altura, a Odebrecht ganhou empreitadas importantes em que Pedro Pablo Kuczynski terá tido um papel importante, acusa o relatório da comissão parlamentar que investiga o caso Lava Jato no país.





Keiko Fujimori, cujo pai está a cumprir pena até 2032, associou-se também ao pedido de destituição. Porém, a possibilidade de a líder do principal partido da oposição ganhar em caso de eleições intercalares – devido à destituição de PPK – são bastante reduzidas. Tal como os dois ex-presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) e Ollanta Humala (2011-2016), Keiko Fujimori é também acusada de ter recebido subornos da Odebrecht.

Grande parte dos analistas não se compromete com previsões para o futuro imediato do país. A principal força de oposição está também comprometida no caso de corrupção e, assim, impossibilitada de se tornar uma alternativa ao governo do atual presidente. Por outro lado, a própria situação de Pedro Pablo Kuczynski é considera insustentável por parte de outros observadores.

“O problema é que quando PPK foi eleito os seus vínculos à Odebrecht eram desconhecidos. Tudo isso soube-se há poucos dias. Se os peruanos tivessem sabido dessa história, teria sido um escândalo e ele não teria sido eleito” , disse à BBC Brasil Carlos Aquino, professor de política económica da Universidade Nacional de San Marcos, de Lima.

A suposta ligação de PPK à construtora brasileira “apanhou toda a gente de surpresa já que o presidente tinha negado este ano qualquer relação com com a Odebrecht. Agora, como se entende no país que ele mentiu, PPK poderá deixar a Presidência num processo de destituição rápida”, acrescentou também à BBC Brasil Alfredo Torres, analista político da IPSOS Peru.