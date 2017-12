Cadáveres pendurados em pontes de rotas turísticas no México

Os corpos de seis homens foram encontrados pendurados em três pontes próximas do resort turístico Los Cabos, na península da Baja California, anunciaram as autoridades mexicanas, sem fornecerem mais dados sobre o caso.

Este tipo de prática já era comum na guerra entre os cartéis mexicanos na disputa pelo narcotráfico, como forma de intimidação dos rivais, mas em geral tinha anteriormente permanecido longe das rotas turísticas. Esta nova realidade ocorre após a violência entre estes grupos ter atingido, em 2017, o nível mais violento.

Dois corpos foram descobertos numa ponte em Las Veredas, próximo do aeroporto internacional Los Cabos, outros dois noutra ponte o trajeto de autoestrada que liga Cabo San Lucas a San Jose del Cabo, indicaram os procuradores. Os últimos dois corpos foram descobertos numa terceira ponte localizada perto do aeroporto.

Mais de 4,4 milhões de passageiros, sobretudo estrangeiros, passaram pelo aeroporto de Los Cabos este ano.

O governador do estado da Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, diz que as autoridades estão a investigar os incidentes. “Eu condeno estes atos e qualquer forma de violência extrema. Hoje mais do que nunca devemos estar unidos”, escreveu no Twitter.

Os homicídios mais do que duplicaram naquele estado este ano, com 409 pessoas mortas apenas em outubro, comparativamente com as 192 registadas ao longo de todo ano de 2016. Em junho as autoridades anunciaram terem encontrado uma vala comum com corpos de 11 homens e três mulheres próximo de Los Cabos.